Помляното Ламборгини на Весо Рижавия купено с пари от „Арена Шумен“

56-годишният шуменски бизнесмен Веселин Василев, по-известен като Весо Рижавия, който размаза поръчковото си „Ламборгини Ревулето“ на стойност над 1,5 млн. лв. в тежка катастрофа с ранени хора на изхода на Варна към автомагистрала „Хемус“, е купил спортния си автомобил с пари, спечелени покрай строежа на спортната зала „Арена Шумен“, твърдят запознати с бизнеса на предприемача джигит.

Както вече стана ясно, преди дни Весо Рижавия предизвика тежка катастрофа с управляваното от него червено „Ламборгини“, след като със скорост от над 150 км/ч застигна и удари два автомобила на пътното платно в опит да ги задмине. Неофициално се твърди, че 56-годишният баровец е опитал да демонстрира шофьорските си умения пред млад водач на „Ауди“ RS6, който го задминал малко по-рано.

Вбесен, че някой има дързостта да изпреварва Ламборгинито му, Весо Рижавия дал газ до дупка, но вместо умела маневра, закачил отзад Аудито, както и друг автомобил, след което се завъртял и блъснал трето возило. В катастрофата са пострадали трима човека, сред които майка и 8-годишното й дете, но предизвикалият произшествието Веселин Василев се е отървал само с натъртвания, причинени от отворилите се еърбеци на Ламборгинито му. Скъпото спортно возило обаче ще бъде бракувано, тъй като щетите по него са огромни и не подлежат на ремонт. Познати на Весо Рижавия коментираха, че колата е застрахована в Швейцария и че собственикът й ще прибере застраховка в пълен размер.

"Хич не го мислите! Той ще си поръча чисто ново „Ферари Дайтона“ от Цюрих, което ще пристигне до месец. Бързите спортни коли са голямата страст на Весо Рижавия, той притежава няколко „расови" екземпляра в гаража си”, твърдят познатите на милионера.

Веселин Василев е собственик на най-голямата фирма за дограма в североизточна България – ВИАС, която изпълнява обществени и частни поръчки за десетки милиони левове всяка година. Приписват му близост с управляващите, някои дори го сочат като сенчест комисионер с огромно влияние в куп министерства и в общини.

С името на Весо Рижавия се свързва и строежът на спортната зала „Арена Шумен“ в родния град на Тодор Колев, която си спечели репутацията на едно от най-некачествените спортни съоръжения в България.

Строителството на спортната зала, което приключи през пролетта на 2018 г., излезе над 13 млн. лв. на данъкоплатците, но много скоро след изграждането на залата с капацитет от едва 1500 места и пускането й в експлоатация, стана известно, че тя е христоматиен пример за неефективност и некачествено строителство. Данните за дейността и приходите на залата пък показаха, че тя заработва колкото квартално магазинче и че трупа солидни загуби. Впоследствие се оказа, че „Арена Шумен“, изградена от консорциума на Василев „Обединение Шумен Спорт" върху територията на някогашното военно поделение „Пети полк“, е построена с цел Весо Рижавия да се домогне до терените в съседство. Така бизнесменът се сдоби с общо 72 декара терен срещу мизерните 750 000 лева, платени на Община Шумен, върху които изгради спортен хотел и жилищен комплекс.

„Весо Рижавия спечели десетки милиони левове покрай строежа на спортната зала в Шумен, чрез която сложи ръка върху най-апетитните терени в града. Оттам са парите за Ламборгинито и за останалите спортни возила и лимузини. Неговата дъщеря Кристияна Василева – Малката Рижа, също шофира возила за милиони левове. Тя управлява „Бентли Бентаяга“ и „Порше“ и ръководи официално фирмата за дограма на баща си“, разкриват шуменци. Според думите им Малката Рижа има апартамент в Монте Карло, подарен от баща й за нейния 30-годишен юбилей.

Показателен факт за богатството и влиянието на Весо Рижавия е, че той дори не беше арестуван след причинената от него катастрофа. От КАТ пестеливо обявиха, че направените тестове за алкохол и наркотици на Василев са отрицателни и че той се е отървал с глоба от 200 лева и отнемане на 8 контролни точки заради „несъобразена скорост спрямо трафика“.

“Строгите закони за движение по пътищата важат само за простолюдието, но не и за богоизбраните бизнесмени, които летят по пътищата и дори след предизвикани от тях тежки катастрофи не биват санкционирани“, възмущават се във Варна.

Източник: Уикенд