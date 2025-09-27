Починалият, докато пази Парламента, полицай наказан заради брат си да охранява метрото Той бил пратен пред Народното събрание след нощно дежурство поради липсата на униформени служители https://crimes.bg/vodeshha-tema/pochinaliyat-dokato-pazi-parlamenta-policay-nakazan-zaradi-brat-si-da-ohranyava-metroto-3/173513 Crimes.bg

Полицаят от СДВР Ивайло Попов, който на 18 септем­ври рано сутринта почина, покосен

от инфаркт, докато охраняваше един от входовете на Народното събрание, имал не само тежки здравословни проблеми, но и служебни проблеми, разкриха негови

колеги. Униформеният служител на реда и закона издъхна на 51-годишна възраст, докато изпълняваше служебните си задължения, а погребението му в Бистрица се стекоха над 100 негови колеги в МВР, десетки приятели, както и депутатите от „Да, България“ и „Продължаваме промяната“ – Елисавета Белобрадова и Богдан Богданов.

Старши полицай Ивайло Попов си отиде по време на служба след почти 30-годишен стаж в системата на МВР, а смъртта му стана повод депутатите в парламента взаимно да се обвиняват кой е виновен за трагедията. Наложи се неговият по-малък брат Самуил Попов, който е кмет на Бистрица, да се появи на протест на „Продължаваме промяната“ пред Съдебната палата, за да обясни, че родственикът му е имал тежки сърдечносъдови проблеми след претърпян инфаркт преди 2 години и скорошна операция за сърдечен байпас.

Колеги на Ивайло разкриха, че основната вина за смъртта му носят преките му началници в СДВР, които го изпратили да охранява сутрешен протест пред парламента, веднага след като приключило нощното му дежурство в столичното метро. 51-годишният полицай е охранявал метростанция „Орлов мост“, а смяната му е приключила в 6 ч. сутринта на 18 септември.

Малко преди това Ивайло Попов е бил уведомен, че поради липсата на достатъчно на брой униформени служители трябва да се включи в живата верига охрана на Народното събрание заради внезапно свикан протест на ПП, разрешен посред нощ от кмета на София Васил Терзиев.

„Въпреки че според вътрешния правилник на МВР на Ивайло Попов са се полагали поне 8 часа почивка, колегата е бил задържан да се включи в осъществяването на патрулно-постова дейност пред парламента. Преките му началници са пренебрегнали факта, че заради лошото му здравословно състояние той изобщо е трябвало да бъде изключен от графика на постова охрана в поза „права стойка“ в пълно бойно снаряжение, още повече че не му е била дадена нито минута почивка след 8-часовото нощно дежурство“, разкрива колега на загиналия старши полицай Ивайло Попов.

Според думите на преките отговорници по охраната на Народното събрание от страна на СДВР не са представили на Ивайло Попов да подпише задължителната според вътрешния правилник на МВР декларация, че е съгласен да извършва физическа охрана на масово мероприятие след нощно дежурство и след претърпяна наскоро операция за сърдечен байпас.

Случаят със смъртта на Ивайло беше заметен от ръководното тяло на СДВР и не се проведе вътрешно разследване в МВР, за да бъде установено кой ръководител е нарушил правилника и е изпратил служител със сърдечносъдови проблеми и след изкарано нощно дежурство да охранява протест пред Народното събрание. По този начин беше елиминирана възможността вдовицата му да заведе дело срещу МВР за смъртта му по вина на работодателя заради неспазването на вътрешния правилник за работа“, възмущават се колеги на загиналия старши полицай.

През последната година и половина 51-годишното ченге е имало остри търкания с началниците си в СДВР и бил преназначен на най-непрестижната длъжност в столичната полиция – в отдел „Метрополитен“, който се грижи за охраната на метростанциите.

„Когато някой полицай съгреши и сгафи тежко, го наказват да пази метрото и да се занимава по цял ден с прошляци и с пияници. В случая „прегрешението" на Ивайло Попов беше, че неговият брат беше избран за кмет на Бистрица като кандидат на „Продължаваме промяната“. След като в СДВР се разчу за роднинската им връзка Ивайло беше преназначен на работа в метрото със заповед, разписана лично от директора Любомир Николов“, разкрива запознат от СДВР.

Прелюбопитен детайл от биографията на Ивайло Попов е, че през пролетта на 2022 г. той е бил ангажиран заедно с още десетки полицаи в незаконно разпоредената от тогавашния МВР шеф Бойко Рашков акция по задържането на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов в къщата му в Банкя. Колеги на старши полицай Попов уточниха, че починалият униформен служител на реда и закона не е бил част от екипа криминалисти, нахлули и обискирали дома на Бойко, а е участвал в живия полицейски кордон пред къщата на лидера на ГЕРБ, изпратен на място от Кирил Петков заради свикания спонтанен протест от поддръжниците на Борисов пред къщата му, а впоследствие и пред сградата на Национална полиция, където Бойко прекара нощта в една от килиите.

Старши полицай Ивайло Попов не е бил сред разпитваните над 10 полицаи по разследването на незаконния арест на Борисов, разпоредено преди година от главния прокурор Борислав Сарафов. Разследването на прокуратурата установи, че задържането на лидера на ГЕРБ на 17 март 2022 г. е било неправомерно разпоредено на неформална сбирка в Министерски съвет, а според показанията на Цветан Йоцов от Главна дирекция „Национална полиция“ тогавашният премиер Кирил Петков е настоявал да се избегне и да се заобиколи прокуратурата и да не й се докладва за образуването на дело.

Висшият полицай, който ръководи екипа, изпратен в Банкя, за да обискира дома на Бойко Борисов, призна, че инструкциите към него били на всяка цена да бъдат поставени белезници на ръцете на лидера на ГЕРБ, тъй като цялата операция щяла да се излъчва на живо във вечерните новинарски мисии на телевизиите. Йоцов обаче отказва да сложи белезниците на бившия премиер.

Що се отнася до починалия, докато охранява Народното събрание старши полицай Ивайло Попов, то през последните два месеца той е бил сериозно угрижен за своя по-малък брат Самуил, чийто кабинет в общината в софийското село Бистрица беше посетен от двама маскирани и въоръжени с бухалки мъже.

На 12 септември, докато Самуил Попов отсъства, маскираните с маски и с качулки силоваци демонстративно размахваха бухалки пред секретаря на Община Бистрица Елена Ноева и влизаха в стаите на кметството, за да си „поговорят“ с кмета, а накрая си тръгнаха, яхнали велосипеди.

Вече повече от два месеца МВР все още не е разкрило самоличността на маскираните агресори с бухалки, а Самуил Попов предполага, че заплахата е свързана с негово възражение срещу изменение на подробен устройствен план (ПУП), който да разреши застрояване на апетитен парцел. „Ивайло се опасяваше, че брат му може да загуби живота си заради своята работа, а накрая стана така, че той самият загина на работното си място", жалят по загиналия на 51-годишна възраст полицай от СДВР колегите му.

Източник: Уикенд