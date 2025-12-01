ОТВОРЕТЕ СИ ПОРТФЕЙЛИТЕ И СИ СКРИЙТЕ МЪЖЕТЕ! ЛЕЛЯ АСЕНА ИДВА НА ПЛОЩАДА! Брутално видео на “Братя с грим” показва в аванс как ще изглежда протестът https://crimes.bg/vodeshha-tema/otvorete-si-portfeylite-i-si-skriyte-mazhete-lelya-asena-idva-na-ploshtada-3/178881 Crimes.bg

Истинското лице и туловище на Асен Василев ще лъснат довечера на площада в целия им блясък, а “Братя с грим” се погрижиха да ни покажат какво шоу е подготвил шефът на “Промяната” за верните си фенове.

Защото на всички мислещи хора им стана ясно, че това, което партията на пуделите и пачките са подготвили няма нищо общо с автентичното гражданско недоволство. За пореден път ще наблюдаваме щедро платен пърформанс, финансиран с нерегламентирания кеш на цигарени контрабандисти и международни аферисти. Без да броим щедрото спомоществователство на Черепа с пурата, който отново е осигурил “пълен съпорт” на ивента.

Пачки са раздавани на инфлуенсъри, плеймейтки, манекенки, онлифенс метреси, обикновени безделници с лява резба и въобще на всеки, готов срещу 500 лв. да качва снимки и клипове от площада, имитирайки всенародно възмущение.

Ние ги знаем поименно, знаем им тарифите и сме наясно, че утре те с охота ще се продадат на всеки следващ, готов да осребри популярността им за политически цели. Знаем и групичките, които вече диплят пачки за физическото си присъствие в триъгълника на властта. Не случайно здравомислещите хора се гнусят от подобно сборище и ще стоят далеч от разврата на Асен Василев, Иво Мирчев и щедрите им спонсори.

За нормалните софиянци и техните семейства, които ще се опазят от гнусотата на шепа разпищолили се гладници, сънуващи власт, “Братя с грим” се погрижиха да им покажат предстоящата вакханалия.

Този декември... отворете си портфейлите и си скрийте мъжете, защото тя идва с гръм и трясък, убедени са създателите на клипа.

България ще стане свидетел на най-грандиозното, най-скъпото и най-порочното шоу в историята! За Вас ще стене, ще пъшка и ще пее...АААА-СЕЕЕЕН... ВАААА-СИ-ЛЕЕЕЕВ!

“Елате и чуйте златните хитове, които фалираха държавата и накараха Брюксел да се изчерви!”, призовават авторите на брутално смешното видео.

Изпълнени на живо, без ДДС!

Мега хита, който разплака пенсионерите – “Да го д¥хат бедните”, “Кеш, кеш Бейби” и

“Левовете в евро”.

Но това не е всичко! Асен не само пее. Той е виртуоз на духането! Свири на кавал, на флейта, на кларинет и на дудук с 10 октави дълбочина, не крият сарказма си авторите.

Не пропускайте срещата с Дивата на българската хазна!

Кралицата на пуделите и нерегламентираният кеш!

Барбито на българските финанси, мега гърлата на българската музика - Асен Василев!

Закупилите VIP билет 'GRINDR' ще получат достъп до гримьорната!

“Билетите са в продажба... срещу бъдещето на децата ви!”, обобщават грозната картина “Братя с грим”.

