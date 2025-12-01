Олигархът Тихомир Каменов ликвидира държавната детска болница Прогнозата, че оттегленото разрешение на служебното правителство за строителството на частната „Мама и аз" е само игра за пред публиката, се сбъдна https://crimes.bg/vodeshha-tema/oligarhat-tihomir-kamenov-likvidira-darzhavnata-detska-bolnica-3/178846 Crimes.bg

Строителството на Националната детска болница в София, чиято първа копка умишлено бави вече 6 години, може и никога да не започне. Проектът, който трябваше да осигури лечение на хлапетата със сериозни диагнози от цялата страна, без да се гони печалба, е напът да бъде погребан, за да може олигархът Тихомир Каменов да изкара още някой и друг милион. Това прогнозираха лекари, които следят нескопосаните, или пък не планове на властите за създаване на елитно лечебно заведение.

Повод за притесненията на медиците е решение на ВКС, с което се отменя забраната, гласувана от служебното правителство на Димитър Главчев за строителство в София на частната детска болница „Мама и аз" от фирмата на Каменов „Търговска лига”. Цялата документация за частната детска болница е отдавна готова и след произнасянето на магистратите строителството може да започне буквално другата седмица. Колкото до държавната, за нея тепърва ще се прави конкурс за избор на архитект.

А до първата копка има още доста други етапи. Според хора от строителния бранш ще е цяло чудо, ако строителството започне в близките 5 години. Дотогава „Мама и аз“ на Тихомир Каменов ще си работи и трупа печалби, обезсмисляйки появата на държавната болница. Буквално. Педиатри отдавна алармират, че в София, ако не и в цяла България, няма достатъчно подготвени лекари за две подобни лечебни заведения. Това бе и причината миналата пролет, след като по предложение на здравния министър Галя Кондева правителството разреши откриването на частната болница, срещу многомилионния проект да скочи буквално цялата държава. Депутати от всички партии в парламента, здравни експерти и пациентски организации обявиха, че откриването на частната „Мама и аз“ заплашва построяването на бъдещата Национална детска болница.

Появиха се твърдения, макар и без доказателства, за оказван натиск над чиновници и предлагани облаги, за да се забави строителството на държавната болница, което е може да започне няколко години, макар да има пари и осигурен терен. След яростната съпротива, правителството отмени своето решение и скандалът уж затихна. За да е пълен циркът, служебният премиер Димитър Главчев сезира прокуратурата и ДАНС, които да проверят как е дадено разрешението за строителството на частната детска болница, в чиято подкрепа гласува и той. И досега не се е чуло дали и как е приключила тази проверка.

Още миналата година се появиха прогнози, че оттегленото разрешение на служебното правителство е само игра за пред публиката. Запознати разкриха, че цялата сценка е предварително съгласувана на най-високо политическо ниво. Те припомниха, че олигархът Тихомир Каменов има много добри контакти в ГЕРБ. Толкова добри, че през 2023 г. Бойко Борисов откри партийната кампания за местните избори в Плевен от тамошната болница на Каменов „Сърце и мозък“. В листите на ГЕРБ за общински съветници в цялата страна пък попаднаха куп служители от веригата болници и медицински центрове на олигарха.

Извън политическите интриги юристи, до които се допитахме, разясниха, че оттегленото правителствено разрешение за строителството на болницата „Мама и аз“ няма да издържи в съда. Точно така и стана.

От решението на Върховния административен съд става ясно, че правителството на Димитър Главчев дори не си е дало труда да измисли мотиви, защо е против даденото само два дни по-рано разрешение за строителство на болницата. Така магистратите, дори и при най-добро желание, няма как да вземат друго решение по случая.

Колкото до държавната болница, явно ще я видим през крив макарон.

Може би затова и преди няколко седмици целият обществен съвет за изграждането на Национална детска болница подаде оставка. По думите на председателя на съвета проф. Иван Литвиненко причината за оставката е липсата на каквато и да е информация, какво се случва с изграждането на дългоочакваната болница. Общественият съвет бе създаден през юли 2023 г. от лекари, експерти и граждански активисти с цел да следи процеса по проектирането и изграждането на дългоочакваното лечебно заведение. Добро като идея, стига властите да искат детската болница наистина да се случи.

Членове на съвета се оплакаха, че не им е даден достъп до каквито и да е документи, свързани с бъдещата болница. За разумно обяснение, защо проектът се движи със скоростта на охлюв, дори и не е ставало дума. Дали пък няма да се окаже, че държавата, макар и тайно, работи в полза на болницата на олигарха Тихомир Каменов.

Източник: Уикенд