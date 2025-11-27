Община Варна завежда дело срещу главния архитект заради изплатено 2,7 млн. лв. обезщетение

Местният парламент отложи отпускането на 400 000 лв. за събаряне на опасни постройки

Община Варна е предявила иск за завеждане на дело срещу главния архитект Виктор Бузев за причинени умишлено или чрез грубо небрежно поведение вреди от 2,7 млн. лв. С решение на Върховния административен съд общината бе осъдена да плати крупното обезщетение на собственици на поземлен имот в кв. „Бриз“, които получили препис от издадено разрешение за строеж на апартхотел с цяла година закъснение. В края на юли заради решението сметките на общината бяха запорирани за няколко дни. Парите вече са изплатени, но не са били планирани в бюджета за тази година, затова сега се обезпечават от заложени разходи по други дейности, които няма да се осъществят. По предявения иск е необходимо да се внесе и държавна такса в размер на над 110 000 лв., стана ясно на заседанието на местния парламент.

Той одобри и други компенсирани промени по бюджета. Сред тях бе дофинансиране на храненето в общинските детски градини с 860 000 лв. заради по-високата посещаемост след премахването на таксите, въвеждането на задължителна предучилищна подготовка и приема на деца с временна закрила от Украйна. Увеличени с 15 000 лв. бяха средствата за Общинските ученически игри, а с 16 000 лв. – тези за парични награди на варненски спортисти и треньори. С друга корекция бе разрешена покупката на втори специализиран микробус за хора с увреждания.

В дневния ред фигурираше и предложение на администрацията за увеличаване на средствата за премахване на опасни постройки с 400 000 лв. Причината е, че обичайно собствениците на такива сгради просрочват плащанията към общината за събарянето и ги внасят чак след намесата на НАП. Според зам.-кмета Илия Коев сумата би обезпечила разходите за едва 15% от сградите, за които има заповеди премахване. „Имаме доста сигнали от граждани и от прокуратурата. Искаме тези средства, за да изпълним ангажимента си към обществото“, мотивира предложението Коев. След дебати обаче съветниците решиха да отложат точката, за да дадат възможност на администрацията да представи списък на набелязаните постройки и обяснение по какви критерии именно те са определени за събаряне.

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна

trud.bg