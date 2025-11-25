Народния съд на Васил Терзиев продължава – на мушка са назначенията на протеже на Прокопиев

Както стана ясно в началото на ноември Васил Терзиев е започнал масова чистка в Столична община и свързаните институции. Несъгласните с решенията на Терзиев биват преследвани, гонени и позорно отстранявани, както и всички свързани с тях. След скандала с поисканата оставка на главния архитект, назначен с личните гаранции за почтеност на самия Терзиев, бяха отстранени десетки служители на Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столична община. По информация на Tribune уволнените и заплашените от уволнение са били подложени на репресии, каквито свидетели сравняват със съвременен Народен съд. Архитект Касабов буквало е бил „разстрелян“ пред кабинета си от непозната жена, която го е причакала. На въпрос по какъв повод е там, тя размахала бадж и заявила, че е там, за да „му вземе главата“, връчвайки му заповед за уволнение. Административният директор Иван Колев буквално е бил гонен по коридорите със същата заповед, но е бил по-бърз от палачите си и е избягал от сградата. Колкото и невероятно да звучи – така управлява Васил Терзиев, известен като внук на високопоставен служител на „Държавна сигурност“. „Наблюдаваме на живо Народния съд на 01.02.1945 година – изкарват те и те стрелят в гърба, с ръце на тила. Васил Терзиев е новият Вълко Червенков. Заплашиха ни, че утре „идват за още“, пише свидетел на случилото се в НАГ. На 13.11.2025 г. на сайта на Столична община е публикувано неясно съобщение, което гласи, че Общината е прекратила правоотношенията си с директора на дирекция „Обществени поръчки и концесии“ Станислав Дилковски. „Решението е взето с цел да се подобри необходимото ниво на оперативна съвместимост с обновения управленски екип на Столична община“, гласи съобщението. Каква е истината – въпросният директор отказва да прекрати немотивирано и в кратък срок обществената поръчка, чието прекратяване с еднолично решение на Терзиев в крайна сметка доведе до продължаваща и в момента криза със сметосъбирането. Нещо повече – след като е уволнен, защото отказва да се подчини на едноличното и немотивирано решение на кмета, Дилковски подава сигнал до Прокуратурата на Р. България за оказван натиск от страна на Васил Терзиев, като според запознати описва нерегламентирани действия от страна на управляващите столицата от ППДБСС. Най-интересното е, че доскорошния шеф на обществените поръчки в Столична община е бил лично назначение на Адриана Попова, която беше спрягана за сив кардинал в Столична община, спуснат лично от покровителя на Терзиев – Иво Прокопиев. “Адриана Попова е част от кръга Капитал и често е била инсталирана като водеща фигура в управляването на процеси и стартъп проекти. Името на Адриана Попова се споменава в няколко публикации на corruptionbg.eu, очертавайки не само лобисткия образ на персонаж, който е в сянката на кмета, но и биографични фрагменти, които ясно сочат какво политическо и икономическо влияние стои зад нея”, пише сайтът Епицентър. Личността на “сивия кардинал на Прокопиев в СО” всъщност беше разкрита и от доскорошния партньор на Васил Терзиев Борис Бонев, който заяви пред БНТ следното: „Не знам дали някой казва на Васил Терзиев кого да назначава. Знам само, че една съветничка на кмета, Адриана Попова, коли и беси в Столична община“… Изглежда Терзиев се е отрекъл от Адриана Попова и от своя „бащица“ Иво Прокопиев и в момента тече чистка на хората на кръга „Капитал“ в СО, които управляваха Общината в последните две години. Тихата и ожесточена война на Васил Терзиев срещу всичко и всички изглежда се задълбочава. Но докато ДС-внукът упражнява своя съвременен Народен съд срещу свои и срещу чужди, столицата продължава да потъва в поредица от кризи и скандали…

Източник: neudobnitebg.com