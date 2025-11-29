„Наглите“ разтворени в киселина

Тримата членове на бандата за отвличания „Наглите“ – Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Данчо Релето, изчезнали безследно през август, никога няма да бъдат открити, защото са застреляни, а труповете им са разтворени в киселина и буквално изтекли в канализацията.

Шокиращата версия разкри високопоставен източник от разследването, което безуспешно издирва тримата разбойници. „Културиста, Йожи и Релето са буквално изличени без следа, дори ДНК не е останала от тях. Това е стар метод за отмъщение – разчленяват трупа и го пъхат в бидон със сярна киселина, която е една от най-силните и опасни минерални киселини.

При контакт с органична материя, тя бързо отнема молекулите на водата, което води до интензивно изгаряне и разрушаване на тъканите и ускорява разграждането на органичните съединения. За капак е лесно достъпна в различни концентрации, което я прави популярна сред престъпниците за заличаване на врага“, обясни криминалистът.

По думите му резултатът от разследването води към извода, че тримата похитители са разтопени в киселина.

„Повече от три месеца няма никакъв сигнал до близките им, дори намек, че са живи. Телефоните им са изключени и не са засечени от нито една клетка на мобилен оператор у нас или в ЕС. Запознати от подземния свят твърдо вярват, че похитителите Културиста, Йожи и Релето буквално са изтекли в канала още в първите дни, след като самите те станаха жертва на отвличане. Затова смятаме, че тримата 100% са убити и никога повече няма да ги видим“, призна разследващият.

Денят 12 август 2025 г. В полицията постъпва сигнал за безследното изчезване на тримата нагли Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето. Тримата са моторът на „Наглите“, заедно с Любомир Димитров – Любо Гребеца, но той избегна съдбата им (засега), защото е в затвора заради две убийства на членове на бандата - Иван Пайнавелов – Сапата и Юлиян Лефтеров – Кунгфуто, убити още преди процеса.

За смъртта на двамата Любо Гребеца бе осъден до живот зад решетките.

Тримата получиха по 18 години затвор за участието си в групата „Наглите“, чиито жертви стигнаха фрапиращите 25 души, но бяха признати за виновни само за 10 отвличания, от които прибрали откупи за над 3 млн. евро. Бандата се прочу със своята бруталност – режеше уши и пръсти без никакви скрупули. По-малка присъда получи Гребеца - 10 г., но впоследствие го осъдиха и за 2 убийства. Парите от откупите така и не бяха открити.

Присъдите бяха прочетени през 2012 г. Йожи бе освободен още през 2020 г. Релето излезе в края на 2021 г., а Културиста - през 2023 г. Тримата похитители излязоха предсрочно от затвора спокойно и без много шум заради добро поведение и труд.

Вече на свобода, Йожи и Прокопи Културиста изчезнаха от светлините на прожекторите. Релето обаче няколко пъти бе хващан от СДВР да краде коли.

Именно това е бил занаятът на всички от групата, преди да се заемат с отвличания.

Не е тайна, че поръчителят на отвличането, убийството и изличаването на тримата „нагли" е една от жертвите им. Престъпният бос сам поискал такава екзекуция, за да не остават никакви следи, че някога въобще са живели Културиста, Йожи и Релето.

Разтварянето в киселина на тримата похитители е второ действие от пиесата. „Отмъщение", която дирижира мафиотският бос, но не и последно. Първото бе показното убийство на Алексей Петров, за когото се смяташе, че дърпа конците на „Наглите“. А финалното действие ще е смъртта на Любомир Димитров- Любо Гребеца, който трепери за живота си зад решетките, призна ченгето.

Според разследващите за екзекуцията на Трактора поръчителят е платил около 500 000, а за отвличането, убийството и заличаването с киселина на Културиста, Йожи и Релето - общо около €200 000.

„Сметката дотук е около 700 000 евро. Вече знаем и кой е поръчителят на наказателната акция започнала още с убийството на Кирил Кирилов - Киро Шкафа или Монтанския, застрелян пред блока си в софийския „Младост" на 24 март 2012. Тогава медиите побързаха да напишат, че Шкафа е убит, за да мълчи за отвличанията на бандата „Наглите”, в която участваше. Глупости, убиха го килъри на поръчителя, който на 16 август 2023-та прати наемник да пръсне черепа на Алексей Петров с хидрошокови куршуми, които са кухи в предната си част”, обясни запознатият.

„Трактора в трофеят, който трябва да подскаже на похитителите, че няма да има милост за зверствата, които сториха. Щом босът им бе покосен напук на охранителите си и мерките за безопасност, какво остава за Културиста Йожи и Релето – от 2 години им беше ясно, че са пътници“, коментира криминалистът.

И подсказва интересна връзка на Наглите с мистериозно загиналия на 31 юли 2021 г. Антон Петров – Хамстера, дясната ръка на Алексей Петро на 17 декември 2009 г., когато полицаи от ГДБОП нахлуват в дома му и го арестуват при акция „Наглите“, ченгетата виждат в антрето домашни чехли с апликации на хамстери и решават да го наричат Хамстера – хем да има прякор като мутра, хем да не го бъркат с Алексей, на когото вече казват Трактора. И най-важното – от чанта на жена му ченгетата вадят банкноти от 100 лева – белязана при даване на откуп за една от жертвите на зловещата банда.

Антон прекарва 11 месеца по арестите. Белязаната банкнота се оказва недостатъчна и пада обвинението му по „Наглите“. Инцидент или не, на 31 юли 2021-ва Хамстера загина в Рила при офроуд с джипа си в района на Илийна река над с. Пастра.

„Началото на възмездието за зверствата им започна с елиминирането на Киро Шкафа, мина през показното убийство на Алексей Петров и стигна до отвличането и екзекуцията на Културиста, Йожи и Релето. Казвам възмездие, защото зад кървавата операция стои тяхна жертва. Става дума за бизнесмен, отвлечен и успял да оцелее в лапите на „Наглите“. Това е човек с огромни финансови възможности. Какво ви казах, дотук е похарчил около 700 000 евро за килъри, които да елиминират „наглите“ похитители един по един“, завършва информаторът.

Източник: Уикенд