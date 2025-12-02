Мухарем Мухата ИЗРИГНА СКАНДАЛНО ОТ ПРОТЕСТА: Най-големите боклуци са ПП и Бойко Рашков! Върших им мръсната работа в Пазарджик Пуделите не допуснаха бившия си лейтенант на трибуната https://crimes.bg/vodeshha-tema/muharem-muhata-izrigna-skandalno-ot-protesta-nay-golemite-bokluci-sa-pp-i-boyko-rashkov-varshih-im-mrasnata-rabota-v-pazardzhik-3/178949 Crimes.bg

Скандално признание направи човекът, вършил най-мръсната работа на “Продължаваме промяната” за купуване на гласове в Пазарджик.

Специално за протеста на жълтите павета дойде Мухарем Мухата, който дълги години организираше от името на Бойко Рашков изборната търговия за пуделите и пачките в Южна България. Припомняме, че той бе заснет как вари лютеница под навес в Хасково на ул. “Стара планина” в компанията именно на Рашков, което несъмнено доказва, че двамата са били в перфектна симбиоза, осигурявайки ромски и всякакви други гласове за ПП.

Същият верен лейтенант на “Промяната” вчера дойде в триъгълника на властта и дори пожела да се качи на трибуната при шефовете си, на които е осигурявал неофициален кеш и тумби гласоподаватели. За негово съжаление, на Мухарем му е бил отказан достъп до микрофона.

Ето какво заяви той в нарочно видео, разобличавайки доскорошните си ментори:

“Аз съм Мухарем Мухата. Дойдох на протеста в София за да кажа цялата истина на българския народ. Исках да се кача на сцената, но Ивайло Мирчев и Асен Василев не ме допуснаха, тъй като ме познаха. Не Ви дадоха микрофона да кажа цялата истина пред българския народ. След това потърсих БНТ и bTV, които ми отказаха интервю. Нали живеем в свободна държава? Накрая намерих журналисти от Нова телевизия и пред тях дадох обширно интервю. Не съм привърженик на никоя партия, но най-големите боклуци са ПП и Бойко Рашков, където им върших най-мръсната работа в Пазарджик…”, завършва изявлението си Мухарем.

Изводите за морала на ППДБ и автентичността на протестите им оставяме на читателите.