Млад предприемач ЕКСКЛУЗИВНО от жълтите павета: АСЕН ВАСИЛЕВ НИ ХВЪРЛЯ ПРАХ В ОЧИТЕ. Той не е на наша страна (ВИДЕО)

Младите хора осъзнаха лъжите на Асен Василев и все повече представители на поколението Gen Z, които изпълниха площада призовават новото поколение да се разграничи от лъжците, крадците, пуделите и пачките и българите сами да вземат бъдещето си в ръце.

За това апелира и 18-годишният предприемач Кристияно Димитров, който специално е дошъл от Пловдив в София за да подкрепи връстниците си на протеста.

Ето какво заяви бедният младеж ексклузивно пред нашата камера:

“…. Както виждате, около мен цари пълен хаос. Не се залъгвайте, че Асен Василев е на Ваша страна като Ви хвърля прах в очите и организира стачки и така нататък. Много добре знаете какво беше като бяха и те на власт. Те ни докараха до същото нещо. Аз не съм за никоя партия, искам българският народ да вървим напред и да градим като една нация и една стабилна държава…”

Ще допусне ли младото поколение да бъде употребено за нечистите игри на Асен Василев, Иво Мирчев и Румен Радев, или ще изтласка от първите редици старите мошеници, предстои тепърва да разберем. Едно е ясно - след днешното фиаско и окървавения протест, ППДБ категорично изгубиха доверието на хората.