Министерството на земеделието и храните организира Национален рибен фест във Варна, Бургас и София

Министерството на земеделието и храните организира Национален рибен фест - събитие, посветено на популяризирането на рибата и рибните продукти, както и на подкрепата към българските рибари, производители и преработватели. През 2025 г. фестивалът ще се проведе в три поредни еднодневни издания в градовете Варна, Бургас и София. Неговата цел е да доближи обществото до рибарския сектор по достъпен, интерактивен и семеен начин, като създаде по-голяма публичност за дейността на сектора, разшири възможностите за продажби и осигури директен контакт с потребителите.

Първото издание на фестивала ще се състои на 29 ноември 2025 г. (събота) на Морска гара - Варна. На 30 ноември 2025 г. (неделя) домакин ще бъде Бургас, където събитието ще се проведе в района на рибарското селище „Ченгене скеле". В навечерието на Никулден, на 5 декември 2025 г., фестивалът ще гостува в София, на площад „Гина Кунчева".

Програмата на Националния рибен фест е насочена към посетители от всички възрастови групи и съчетава полезното с приятното. За децата са предвидени образователни и творчески работилници, игри и арт занимания, чрез които те ще научат повече за морето, рибата и природата по интерактивен и забавен начин. За възрастните са организирани лекции, демонстрации и консултации, свързани със здравословното хранене, устойчивото рибарство и разпознаването на рибните продукти.

Ще бъде обособена и кулинарната зона, в която посетителите ще могат да наблюдават на живо приготвянето на разнообразни рибни ястия и да опитат рибни специалитети в ресторантската зона „Вкусът на морето", където рибата ще се предлага на себестойност.

Фестивалът цели да популяризира богатството на българските морета и водоеми, да повиши информираността относно рибните продукти и да насърчи по-честото присъствие на рибата в семейното меню. Основната цел е да се създаде достъпна и вдъхновяваща платформа, която укрепва доверието и интереса към рибарския сектор, да стимулира консумацията на риба и да показва богатството на българските морски и вътрешни водни ресурси.