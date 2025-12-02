Министър Тахов и посланикът на Нидерландия обсъдиха приоритети в сектор „Земеделие“

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов и извънредният и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в България Н. Пр. г-н Артур ден Хартог проведоха среща, на която обсъдиха възможностите за насърчаване и разширяване на двустранните отношения между двете страни в аграрния сектор.

Министър Тахов отбеляза, че има потенциал за сътрудничество в сектор „Плодове и зеленчуци", включително по отношение на прилагането на иновативни технологии по цялата производствена верига, дигитализацията и подобряването на маркетинга на продукцията. Той подчерта още, че България има интерес от задълбочаване на партньорството с Нидерландия в областта на земеделското образование и трансфера на знания.

В рамките на срещата бе обсъдено и бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз след 2027 г. „Считаме, че политиката трябва да остане силна, автономна, с ясен бюджет и със запазени инструменти за подкрепа на земеделските стопани", заяви министър Тахов.

Двамата изразиха увереност, че задълбочаването на двустранното сътрудничество може да донесе съществени ползи за българските земеделски производители чрез внедряване на модерни технологии от страна на Нидерландия.

От своя страна посланикът заяви, че страната му е готова да споделя опит и добри практики в областта на иновациите и устойчивото развитие.