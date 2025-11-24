МЕРЗОСТ! Защо прокуратурата и МВР заметоха под килима престъпленията на Крум Зарков? Само за евтиния апартамент и за насилие над животни номенклатурната издънка трябваше да понесе тежки наказания https://crimes.bg/vodeshha-tema/merzost-zashto-prokuraturata-i-mvr-zametoha-pod-kilima-prestapleniyata-na-krum-zarkov-3/178248 Crimes.bg

Защо доктор, спасяващ животи, може да бъде публично линчуван, съден и лишен от лекарски права задето е прегазил куче, а комунистическата издънка Крум Зарков за почти идентично престъпление, че е пребил до смърт котката на Мая Нешкова, се разхожда на свобода, вземайки тлъсти заплахи на висши държавни постове?

Аналогичен е въпросът към бившата КПКОНПИ (днес само КОНПИ) и към НАП какво се случва с проверката на евтиния апартамент, закупен от Зарков и жена му на пъпа на София, на ултраскъпия бул. “Дондуков” за смешните 1107 евро на квадратен метър.

Припомняме, че според публикации на в. “24 часа” и сайта “Топновини”, през 2015-а сегашният зам.-председателят на парламентарната група на БСП Крум Зарков, купува със съпругата си Ирина апартамент на първи, надпартерен етаж с мазе в центъра на София.

Жилището на бул. "Дондуков" е 140 квадратни метра и е закупено от италианския гражданин Масимо Алеоти. При изповядване на сделката той е представляван от пълномощник, тъй като живее в Швейцария.

Сумата е 155 000 евро или 1107 евро на квадратен метър.

От нотариалния акт става ясно, че 15 500 евро са платени преди подписване на договора, 74 500 евро са платени при подписване на акта, а останалите 65 000 евро са платени чрез ипотечен кредит. Парите, с които Крум и Ирина Заркови са разполагали при сключването на сделката очевидно са в размер на 90 000 евро.

Ипотеката от 65 000 евро пък е рефинансирана с нова, на стойност 120 000 лева, сключена в края на миналата година. Фактът е любопитен от гледна точка на това, че Крум Зарков поне в последните две години е получавал депутатска заплата, а след напускането на парламента от страна на БСП, не би трябвало да получава доходи оттам, тоест - не е ясно как семейството ще погасява задълженията си, коментира сайтът.

По този повод на 11 април 2019 г., в разгара на предизвикания от Цветан Цветанов “Апартаментгейт”, Върховна касационна прокуратура излиза с изявление, казващо следното:

“….. По повод публикация във вестник „24 часа“ със заглавие: “Зарков купил жилище на пъпа на София за 1107 евро квадрата, платил и дворно място“, както и по повод на такава информация в сайта „Топновини“, Върховна касационна прокуратура възложи на КПКОНПИ и НАП извършване на проверка относно произхода на средствата за придобиване на недвижими имоти на значителна стойност от народния представител Крум Зарков.

На основание чл. 145 ал. 1 т. 3 от Закона за съдебната власт, чл. 82 и чл. 83, т.8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, проверката е възложена на Дирекция „Противодействие на корупцията“ при КПКОНПИ, която по силата на този закон е компетентен орган да извършва проверки срещу народни представители.

Върховна касационна прокуратура е разпоредила на органите на Комисията извършването на следните действия: изискване на информация относно притежаваните от проверяваното лице недвижими имоти, относно историята по собственици на всеки от закупените имоти, , относно декларирането на имотите в съответните общински райони, относно заплащането на продажната цена и дължимите данъци и такси, както и относно произхода на средствата за покупката.

С разпореждане на прокурор от съответните нотариуси ще бъдат изискани пълни копия от нотариалните дела за всяка сделка, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. От проверяваното лице ще се поиска съгласие за разкриване на банкова тайна, като при липса на такова ще се процедира по реда на Закона за кредитните институции.

На органите на НАП е възложено извършването на действия в съответствие с правомощията им относно спазването на данъчното законодателство във връзка с проверяваните сделки, цитирани в медийните публикации, както и относно съответствието между декларираните и/или получени доходи….”

Към днешна дата обаче резултати от проверката няма. Няма и действия от страна на МВР, въпреки че естрадното семейство на Мая Нешкова и композитора Кирил Икономов многократно са подавали жалби срещу Зарков, в които описват колко безмилостно той е изтезавал домашната им котка, удряйки в несвяст клетото животинче докато почти го умъртви. Само бързата намеса на ветеринари е спасила музикантите от раздяла с любимото им животинче. След инцидента котето е било прието в клиника в „Овча купел“ с диагноза абсцес с две отделни кухини. Извършени са му две тежки операции на 27 септември 2019 г.

“….Да, историята с котката е вярна. Пред очите ми Зарков я тресна няколко пъти в стената, опръска я с кръв. Бързо я занесохме в болница, направиха ѝ две операции, спасихме я. Изпратих в полицията описание на случая и снимки – нищо, никой не ни обърна никакво внимание. Аз даже съм пращал писмо на Корнелия Нинова, нямаше отговор. Не знам президентът как се е подлъгал… такива хора ли трябва да управляват държавата?! “, възмутен е композиторът Кирил Икономов.

Скандалите не спират дотук.

По време на краткото си и безславно пребиваване в Правосъдното министерство, Зарков стана известен сред служителите си, а и не само на тях, със скандалните сделки за горива на изключително неизгодни за държавата средства.

Тепърва на бял свят ще излизат ужасяващи разкрития в тази посока, а обществеността ще научава поредната грозна истина за тези, чиято единства цел е да се домогнат до служебен офис, секретарка и лимузина.

Нищо чудно, обаче детската мечта на Зарков да наследи началника си Радев в президентското кресло да приключи в хола на скандалния му апартамент, прогнозират политически наблюдатели.

Източник: crimesbg.com