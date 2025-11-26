МЕРЗОСТ! Метресата на Румен Овчаров Илияна Йотова да си признае за оръжейните босове преди да протестира срещу бюджета

ВОДЕЩИ ТЕМИ

Вместо да говори за финанси, да разкаже как “Дългия инкасатор” я заведе на “Позитано” 20

 

“Илияна общата”, или държанката на Румен Овчаров - това са само две сред многото нарицателни, използвани от стари другари на “Позитано” 20 да обрисуват Йотова. Натежалата от години и схеми ренегатка, която благодарение на БСП се намърда на “Дондуков” 1, днес се преквалифицира в протестърка.

Матроната до Румен Радев си позволи да наруши вменената й по конституция надпартийност и безпристрастност, нареждайки се до ПП, ДБ, “Възраждане”, “Величие”, МЕЧ, до малцината дерибеи и въобще край партийни отломки, решили да се поразходят на площада в последните топли дни за годината.

Друг е въпросът какво разбира Йотова от бюджет и финанси, ако изключим умението й да усвоява кеш от сенчести структури, близки да речем до оръжейния бизнес. Или да черпи щедро от спомоществователството на мъже, вкусвали от женските й прелести на времето.

Защото за никого, но най-вече за бившите й съпартийци от БСП, не е тайна как някогашната “фурия” се издигна от ресорна репортерка, търкаща плочките пред червената централа, до фаталната другарка на бивши партийни величия. За аферата й с Румен Овчаров се носят легенди. Точно той е обвиняван от съпартийците си, че я е завел в партията само и само да имало кой да подслажда дните му. Ние разбира се не искаме да вярваме на кулоарните клюки за горещи нощи в закътани провинциални хотелчета край “Бузлуджа”, където тя и “Дългия инкасатор” смущавали спокойния сън на другарите със стонове и скърцане на кревати.

Отказваме да дадем ухо на брадатите слухове от 2016 г., че съпругът й проф. Андрей Йотов бил на косъм да се разведе с нея в разгара на първите президентски избори, когато отново някогашните й червени покровители от интимния фронт принудиха актива да я номинира за вице на Радев.

По онова време близки до изтъкнатия ортопед споделиха, че двамата не живеят заедно от години, т.е откакто Йотова замина като евродепутат в Брюксел. Няколко пъти се събирали в опит да укрепят брака заради сина си, но не успявали. За личния си живот червенокосата дама прочее говори рядко. В интервюта е споделяла, че семейният живот върви без особен драматизъм, което предизвикваше само присмех на “Позитано” 20.

Факт е обаче, че Андрей Йотов, с когото се запознават през 1979г., когато Илияна е едва на 14, е изтърпял доста паралелни връзки. Неведнъж мъжът й е споделял, че публичността около Йотова му идва в повече и пречи на нормалните им отношения.

В редиците на БСП твърдят, че медикът бил твърдо против жена му да се кандидатира за вицепрезидент и не я подкрепил в кампанията, най-вероятно давайки си сметка как парите и властта ще замъглят малкото останал здрав разум у нея.

А като заговорихме за власт и влиятелни мъже, няма как да пропуснем друга пикантна клюка, че “Илияна общата” се е запознала с потайностите на президентството и най-вече с меките кресла там далеч преди да влезе през парадния вход. Но това е отделна история.

Как всъщност Йотова се издига от репортерка и говорителка в националната телевизия до депутатка, евродепутатка и вицепрезидент, очаквайте горещи разкрития не след дълго. В този ред на мисли, снимките към настоящия текст са само илюстративни, взети на заем от царете на политическата сатира “Братя с грим”, но не гарантираме, че няма хора, разполагащи с действителните им аналози.

Източник: crimesbg.com

 

