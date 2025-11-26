Маските паднаха, олигарсите в паника, сянката на Прокопиев надвисна зад протеста Това докарва до ужас Прокопиев и отрочетата му от ПП-ДБ, начело с Асен Василев и Кирил Петков, които зоват за вдигане на бой срещу легитимно избраното българско правителство https://crimes.bg/vodeshha-tema/maskite-padnaha-oligarsite-v-panika-syankata-na-prokopiev-nadvisna-zad-protesta-3/178461 Crimes.bg

Главатарят на задкуслистният кръг "Капитал" Иво Прокопиев и кохортата му олигарси стоят в основата на протеста срещу държавния бюджет. Маските им окончателно паднаха, особено след саморекламата за бунта, която се появи във ведомствените им издания - "Капитал" и "Дневник". На въпросните електронни страници е пуснато съобщение, с което мирните граждани са поканени на метежа срещу основния финансов документ.

От всичко личи, че розовобузестият бос и шепата олигарси около него са изнервени от обстоятелството, че България е достоен член на еврозоната и от 1 януари ще стане пълноправна част от европейското семейство.

Това докарва до ужас Прокопиев и отрочетата му от ПП-ДБ, начело с Асен Василев и Кирил Петков, които зоват за вдигане на бой срещу легитимно избраното българско правителство.

Да говорят точно тези индивиди за кражби в бюджета е колкото двулично, толкова и срамно.

Генезисът на кръга "Капитал" започна по времето на мафиотската приватизация и идеолога й Иван Костов. Тогава стотици златни български предприятия бяха харизани за стотинки, а икономиката на държавата бе ощетена с милиарди.

Години наред колосалните присвоени суми служат за инсталиране във властта на инженерни проекти каквито са в момента "Промяната" и ортаците им от "Дай, България". Разбира се с медийна подкрепа на Прокопиев и финансовото чудовище Джордж Сорос, на което той служи като вярно куче от десетилетия.

Долнопробната група обаче няма как да заблуди изстрадалия български народ. Хората си дават ясна сметка, че независимо от трудния път и изпитанията, пред които е изправена страната ни, европейската посока е правилна и тя е вярната.

Колкото и да хвърлят кал по Бойко Борисов и Делян Пеевски те няма как да бъдат дискредитирани, защото демонстрират държавническо поведение и няма да позволят България да бъде превзета от шепа озверели за власт и пари олигарси и слугите им.

