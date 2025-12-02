Купете си стартовия пакет с евромонети от банката, на която сте клиент

По-лесно е хората да закупуват стартовия пакет с евромонети от банката, на която са клиенти. При ползване услугите на друга банка се попълва набор от документи и едва след това могат да заявят такава услуга. Това коментират служители в местни клонове на търговски банки в Ямбол пред БТА.



В повечето банкови клонове има налични стартови пакети, предлагането на които бе обявено да започне именно от 1 декември.

По отношение на търсенето на монетите, които ще влязат в обращение от 1 януари 2026 г., служители в един от банковите клонове посочиха, че имат единични случаи на покупка. Заредени сме със стартови пакети, но към момента никой не е проявил интерес, посочиха от друга банка. В трета все още няма наличности.

Всички обаче вече работят със заявки от корпоративни клиенти. След като заявят исканата сума, определяме дата, на която да я получат в евро, посочиха от местните филиали.

Оказа се, че на база на вътрешните си правила, всяка банка определя различни условия за предоставяне на суми в евро. Някои колеги поставят лимити и така затрудняват големите си фирмени клиенти, разказа служителка в банка. Гражданите, които са наши клиенти, получават стартовия пакет срещу лична карта. За останалите предлагаме сканиране на QR код, чрез който да си изтеглят документи за попълване и тогава да дойдат при нас за евромонетите, допълни тя.

За момента обстановката е спокойна. Подготвени сме и се надяваме, че няма да се получат критични ситуации, бе общото мнение на представители на различни банкови клонове в Ямбол.

Стартовият комплект с евромонети за граждани се състои от 42 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 10 евро и 23 цента и се продава на цена от 20 лева за един стартов комплект. Всеки може да закупи до два такива пакета на една трансакция.

Стартовият комплект с евромонети за търговци включва 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента като се продава на цена от 200 лева за един комплект.

