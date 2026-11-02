Как заради Слави Бинев избухна гангстерска война между мутрите в България

В мрачния и изпълнен с брутално насилие период между 1992 и 1993 година цяла България е пропищяла от действията на самопровъзгласилите се застрахователни компании. Скрити зад маската на легални спортисти от различни школи, тези дерибеи грабеха, биеха и тероризираха законния бизнес в страната с помощта на мутренски бухалки с цел пречупване на човешката психика. Като директен контрапункт на ширещата се организирана престъпност група от 40 интелектуалци, полицаи, магистрати и общественици създаде в софийския хотел „Хемус“ мощната Асоциация за самозащита на гражданите срещу престъпността „Защита“. Сред учредителите личаха имената на генерал Лилко Йоцов, Ангел Ганев, Гриша Топалов, Камен Пенков, доц. Цветан Цветанов, Петьо Калпакчиев, Здравко Трайков, Стефан Гайтанджиев и шампионът по таекуондо Слави Бинев. Официалната прокламация на новото движение имаше за цел да се противопостави активно на вилнеенето на бившите борци, но учредителите бързо влязоха в тежък конфликт с тогавашния министър-председател Любен Беров и вътрешния министър Виктор Михайлов.

Дейността на организацията бързо доведе до сериозен сблъсък за територии и надмощие, който прерасна в първата улична гангстерска война у нас. На 16 ноември 1993 година борците организираха брутално нападение и погром над столичния спортен комплекс „Дескрим“, стопанисван от Слави Бинев и неговия близък приятел Борислав Цветков. Повод за кървавия екшън станал финансов спор за невърнат дълг от 12 000 лева, взети от Иво Михайлов, който е син на служител в мощната корпорация „Мултигруп“ Георги Михайлов. Тъй като младият длъжник не върнал парите навреме, сумата набъбнала на 100 000 лева с натрупаните лихви. Бащата потърсил за помощ Димитър Джамов, който по онова време работел като личен шофьор на шефа Илия Павлов. За да уредят нещата в полза на групировката, Джамов събрал борците и така над 50 тежко въоръжени мутри тръгнали на наказателна акция към залата за набиване на канчета.

Нападателите, предвождани от братя Маргини, Димата Руснака и Димитър Джамов, нахлули в залата и пребили брутално присъстващите. Слави Бинев бил жестоко помлян от бой, след което мутрите го вкарали в безсъзнание в кола с намерението да го ликвидират на Витоша, но накрая го изхвърлили на пътя. Този инцидент отпуши невиждана вълна от кърваво улично насилие, като в хотелите „Орбита“ и „Дескрим“ се събраха по 200 въоръжени човека от враждуващите лагери. Вътрешният министър Виктор Михайлов изведе баретите по улиците, за да спре сблъсъка. Последваха обаче поредица от кървави нападения между хората на Кръстника Иво Карамански и борците. При последвалия зрелищен въоръжен сблъсък пред дома на Йордан Гиздов, хората на Карамански откриха огън, при който бяха убити Петьо Маргитин и 18-годиният борец Ангел Червенков, а гангстерската война в София официално започна. Тогавашният следовател Христо Бочаров от Шесто РУ пое разследването на случая, а охранителят Валентин Дайков изчезна безследно след посещение на дискотека „Нерон“.

Източник: Уикенд