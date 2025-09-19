Иво Прокопиев ли стои зад финансов октопод за изкривяване на пазара? (РАЗСЛЕДВАНЕ)

Може ли бизнесмен и общественик като например Иво Георгиев Прокопиев, стоящ зад две големи бизнес групи – „Алфа Финанс Холдинг“ АД и издателската група „Икономедиа“ АД, да изкривява финансовия пазар? Основателният въпрос зададе пред Narod.bg икономист, който всекидневно се сблъсква с побойни в системата, през които уж в неизвестна посока изтичат стотици милиони на година.

Повод за питането е подозрение, което е по силите на правоохранителните органи да проверят и осветлят – че чрез удобни дружества наш олигарх разполага със собствено финансово разузнаване, което има достъп до чувствителна информация на клиентите на някои от най-големите банки в България, сред които „Търговска банка Д“, „Българо-американска кредитна банка“, „Райфайзен банк България“, „Банка ДСК“, „Ти Би Ай банк“, „Токуда банк“, „Експрес банк“, както и редица застрахователни и пенсионни дружества.

Източникът ни е категоричен, че ако искат да разплетат възела, службите трябва да разгледат под лупа дейността на одиторската фирма „АФА“, която след 6 октомври 2023-а е преименувана на „БДО АФА“. Дали ООД-то има пряка или косвена връзка с фирми от обръча на Иво Прокопиев трябва да каже Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси или прокуратурата.

Narod.bg изброява фактите, изводите оставяме на властимащите и нашите читатели:

Според собствения „Отчет за прозрачност“ от 2019 г. „АФА“ одитира „Търговска банка Д“, „Българо-американска кредитна банка“, „Райфайзен банк България“, „Банка ДСК“, „Ти Би Ай банк“, „Токуда банк“, „Експрес банк“ и редица застрахователни и пенсионни дружества.

За 2024-а, обаче, списъкът с клиенти на преименуваната вече „БДО АФА“ е доста по-голям:

– Софарма имоти АДСИЦ

– Дженерали застраховане АД

– Джи Пи Презастраховане ЕАД

– Българо-американска кредитна банка АД

– Пенсионноосигурителна компания ОББ ЕАД

– Доброволен пенсионен фонд ОББ

– Професионален пенсионен фонд ОББ

– Универсален пенсионен фонд ОББ

– Фонд за разсрочени плащания ОББ

– Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ОББ

– Банка ДСК ЕАД

– Пенсионно осигурителна компания ДСК-Родина АД

– Универсален пенсионен фонд ДСК-Родина

– Професионален пенсионен фонд ДСК- Родина

– Доброволен пенсионен фонд ДСК-Родина

– Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми ДСК Родина

– Фонд за разсрочени плащания ДСК Родина

– Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ДСК Родина

– Ти Би АЙ Банк ЕАД

– Токуда банк АД

– Българска фондова борса АД

– Индустриален холдинг България АД

– Борика АД

Към 31 декември 2024 г. разпределението на дяловете в „БДО АФА“ е както следва:

• Рени Йорданова – 6,425 дяла, 42.83%;

• Валя Йорданова – 6,425 дяла, 42.83%;

• Надя Виячка – 1,400 дяла, 9.34%;

• Красимира Радева – 750 дяла, 5%.

И сега любопитното: тази пространна информация, взета от сайта на „БДО АФА“, е представена на читателите на Иво Прокопиевия флагман – в. „Капитал“, на 12 юли 2023-а във вид на рекламна публикация, в която сред златния дъжд от възхвали откриваме и визитка на, очевидно, две от най-важните лелки във фирмата:

Рени Йорданова ,

управляващ съдружник на БДО АФА. Започва работния си път през 1981 г. в сферата на финансите и счетоводството и преминава през всички стъпала на кариерното развитие на счетоводната професия – счетоводител, ръководител на сектор „Себестойност и анализ“, заместник главен и главен счетоводител. Работила е и като главен специалист – методолог по финанси, анализ и счетоводство, и в Българска кинематография.

Валя Йорданова ,

старши съдружник в БДО АФА. Тя е магистър по „Счетоводство и контрол“ от УНСС, София. Има следдипломна специализация по „История на счетоводството“ от Института по икономика и финанси, Ст. Петербург, Русия, и e дипломиран експерт-счетоводител от 1992 г. и регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и член на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ). От 2014 до 2020 г. е заместник-председател на управителния съвет на ИДЕС, отговорен за международната дейност на института. Била е член на одитни комитети на банки в България.

Така…

На този фон финансистът от Разград стои зад „Алфа Финанс Холдинг“, който развива значителна дейност в областите на финансовите услуги и недвижимите имоти, включително в няколко страни в Югоизточна Европа.

В сайта си холдингът е представен с апломб:

„….водеща българска финансова, инвестиционна и икономическа група с над 15-годишен успешен опит в инвестиране, менажиране, преструктуриране, развитие и продажба на различни компании и дружества“.

Защо Иво Прокопиев ще рекламира свой конкурент в бизнеса, да кажат финансистите, одиторите или прокурорите.

Но е факт, че ако одитираш толкова банки и пенсионни дружества, дефакто разполагаш с банковата информация за всички в държавата, т.е., имаш си свое частно финансово разузнаване.

Ако пък притежаваш информацията от банките и същевременно притежаваш финансови медии, твоето влияние на пазара е очевадно, както е безспорна и изгодната ти позиция за всякаква спекула,

В резюме – ако чувствителна информация отива на бюрото на медиен и финансов олигарх, той може да изкривява пазара както му е удобно. Остава органите да си свършат работа.

