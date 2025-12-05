Испанските клубове на Любослав Пенев събират 300 хиляди евро за сложната му операция

Испанските отбори, в които е играл и е оставил сериозна следа Любослав Пенев - Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта Виго и Компостела, са се заели със задачата да съберат 300 хиляди евро, колкото струва сложната операция на бившия нападател на националния отбор заради рак на бъбреците, пише изданието ABC.

Медията информира читателите си, че българският футболист и треньор, който е на 59 години, е бил приет по спешност в онкологична клиника в Германия заради напредналото състояние на заболяването му, като на първо време ще му бъде направена химиотерапия, преди сложната операция, която трябва да бъде животоспасяваща.

Чрез организациите на ветераните си Атлетико Мадрид, Валенсия, Селта и Компостела са започнали кампания, а чрез Атлетико са открили и сметка, в която събират пари чрез дарения за хирургическата интервенция. От Валенсия подкрепиха специално легендата си Пенев, изпращайки му много сила.

