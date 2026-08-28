ГРАЖДАНИН взриви СОС: МИЛИОНИ ЗА УЖ „ПОРОЧНИ“ ПОРЪЧКИ ВЛИЗАТ В БЮДЖЕТʼ26 НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ВИДЕО) Как спрените от Терзиев договори тихомълком възкръснаха в Бюджет 2026, пита Андрей Димитров, който е сред най-ярките протестни активисти от Gen Z поколението https://crimes.bg/vodeshha-tema/grazhdanin-vzrivi-sos-milioni-za-uzh-porochni-porachki-vlizat-v-byudzhet26-na-stolichna-obshtina-video-3/199993 Crimes.bg

Председателят на гражданско сдружение РЕД Андрей Димитров взриви СОС, поставяйки остри въпроси към столичния кмет Васил Терзиев за милиони евро в новия бюджет на София, които само две години по-рано бяха обявени от самия него за “порочни”. Днес те отново стават част от Капиталовата програма на града и са вкарани без нито ред изменение.

Вместо Терзиев да отговори чии интереси обслужва, той предпочете тихомълком да се изниже от зала, прехвърляйки горещия картоф на подчинените си.

Ето какво споделиха запознати с далаверите на Васил Терзиев, които изцяло се солидаризират с младото поколение Gen Z.

По думите им случващото се може да се определи или като политическо лицемерие или като финансов абсурд на „Московска“ 33. Защото обектите от черния списък с незаконосъобразни процедури от 2024 г. се завръщат триумфално в Капиталовата програма на София.

Събеседниците ни припомниха, че през юни 2024 г. кметът на Столична община Васил Терзиев направи гръмко разкритие: 24 обществени поръчки са заварени в тежки нарушения, обявени са за незаконосъобразни и ще бъдат прекратени в името на прозрачността и законността.

Днес обаче, разчетите за Капиталовата програма на София за 2026 г. разкриват шокираща истина. Вместо чисти, нови и прозрачни конкурси, в бюджета тихомълком са заложени милиони евро за абсолютно същите обекти, обявени за компрометирани преди две години.

Справка в централизираната система (ЦАИС ЕОП) изважда наяве три мащабни инфраструктурни проекта, които „възкръсват“ мистериозно:

Първата касае дъждовния колектор в Нови Искър, който беше спрян заради нарушения, а днес е заложен за 3.5 милиона евро.

В Черния списък от 2024 г., на ред 13 от таблицата на Терзиев бяха установени тежки нарушения по Процедура № 00087-2023-0190. Реалността днес в Бюджет 2026 е коренно различна. На ред 135 от Капиталовата програма виждаме, че обектът е предвиден за финансиране с 3 579 043 евро.

Вторият куриоз е свързан с ремонта на бул. „Мария Луиза“. Според източниците ни - аферата „Инженеринг“ се завръща с нова сила, за 5.5 милиона.

В черния списък от 2024 г., на Ред 1 от списъка на кмета бе изкаран скандалният инженеринг по три позиции. Обособена позиция 2 за реконструкция на релсовия път и платната от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“ (Процедура № 00087-2022-0136) предизвика най-много коментари тогава.

Реалността в Бюджет 2026 едва ли ще ни изненада - на ред 205 от програмата — за същата отсечка - са заложени колосалните 5 500 000 евро.

Третата мистерия е с ВиК мрежата в район Нови Искър. „Порочната“ тогава процедура днес получава зелена светлина, въпреки че фигурира в черния списък от 2024 г., на ред 18 от констатираните нарушения на Столична община. И по-специално Процедура № 00087-2023-0151.

Реалността в Бюджет 2026 е безпощадна. На ред 315 от Капиталовата програма откриваме изграждане на ВиК по улиците „Оброчище“, „Върбовка“, „Беласица“ и „Гина Кунчева“ на стойност 317 930 евро.

Събеседниците ни поставиха три фундаментални въпроса към кмета, на които той е длъжен да отговори своевременно, вместо позорно да се изсули от заседание, както постъпи при появата на Андрей Димитров в сградата на СОС.

По думите им тази схема поставя ръководството на Столична община в капан от собствените му обещания и принуждава гражданите да изискат незабавни отговори:

1. Къде са новите процедури по ЗОП?Ако тези три обекта действително са били обявени и прекратени заради незаконосъобразност, защо две години по-късно те се оказват в Бюджет 2026 без проведени нови и прозрачни обществени поръчки? По старите, „порочни“ договори ли ще се плаща?

2. Какво се случва с чл. 20, т. 9 от ЗПФ?Законът за публичните финанси императивно изисква парите на данъкоплатците да се управляват при стриктно спазване на законосъобразност, целесъобразност и ефикасност. Финансирането на обекти, чиито процедури самият кмет официално е обявил за незаконни, не е ли директно и брутално газене на закона?

3. Колко още „бомби“ са скрити в Бюджет 2026? Може ли ръководството на София да гарантира, че в Капиталовата програма за милиарди няма още обвързани с корупционни или компрометирани процедури проекти, които ще застрашат стабилността на общинския бюджет?

Време е „прозрачността“ на Столична община да спре да бъде просто предизборен лозунг и ръководството да даде ясен отчет, защо спрените договори днес възкръсват за милиони в евро?

Какво каза Андрей Димитров, председател на гражданско сдружение РЕД, гледайте във видеото.

Източник: informiran.net