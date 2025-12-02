ГОРЕЩО РАЗКРИТИЕ! Радев окървави протеста през синчето на Бобоков Наследникът на олигарха задържан за палеж и подбудителство към агресия https://crimes.bg/vodeshha-tema/goreshto-razkritie-radev-okarvavi-protesta-prez-sincheto-na-bobokov-3/178990 Crimes.bg

Хората на Румен Радев, които окървавиха протеста, палиха, чупиха и биха, излизат на светло един по един. При снощните метежи бе арестуван синковеца на олигарха Атанас Бобоков, 19-годишният Божидар, който е блъскал горящи кофи срещу полицаите.

Излишно е да казваме, че русенските милионери братята Атанас и Пламен Бобокови са сред най-близкия кръжец както до Радев, така и на “десните” му ръце Пламен Узунов и Николай Копринков. Именно задържания заради аферата с боклука Пламен Бобоков бе причина през 2020 г. прокуратурата да нахлуе в президентството и в последствие да разпространи скандални смс-и между него и Пламен Узунов. Двамата адаши бяха обвинени в престъпен сговор, а президентския съветник - в корупция и тежко престъпление по служба.

Именно Бобокови финансираха летните метежи от 2020 г., преминали под юмрука на Радев, а в последствие осигуряваха “неофициален кеш” за политическите му отрочета ПП. Самата Лена Бориславова и Кирил Петков бяха чути в изтекъл запис да му звънят, просейки близо 2 милиона лева за изборите.

Ето защо участието на най-младия член от клана Бобокови - Божидар в снощните кървави баталии няма как да бъде прието за случайно съвпадение или за справедлив младежки гняв, коментираха криминалисти. Още повече, че синчето на Атанас Бобоков се е вихрило заедно с най-бруталните, маскирани и кръвожадни ултраси и локали, които вилняха в близост до паметника “Левски”.

Днешният му арест потвърждава и друг скандал от малките часове на вчерашната нощ. Тогава пред камерата на bTV група протестиращи на жълтите павета използваха националната медия за да алармират как емисари на Румен Радев събират най-кръвожадните агитки за да потопят триъгълника на властта в огън и ужас.

“Предлагат на наши приятели по 100, 300 и 500 лв. за да бият полицаи и да правят проблеми. Хората са тук (бел.ред. - на протеста), мога да Ви ги покажа …. Те са агресори…От името на Румен Радев предлагат пари, не на нас, на наши приятели предлагат да се съберат хора да дойдат тук да провят проблеми ….. Ние нямаме нищо общо с тези хора, така ми казват приятели …. Румен Радев предлага пари. Ние сме се събрали тук за по-добро бъдеще…”, заявиха две от момчетата пред bTV.

Дали сред раздавачите на “неофициален кеш” за агитките е бил и опандизеният Божидар Бобоков, оставяме на МВР да изясни.

Каквито и да са резултатите от разследването, снощи мирните хора на площада ясно заявиха, че презират Румен Радев не по-малко от останалите представители на политическата класа.

В тълпата бяха издигнати лозунги, казващи: “Румене, не се облизвай! И теб мразим толкова! Тук не е Москва!”

Източник: crimesbg.com