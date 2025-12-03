Ексклузивно! Пеевски със скандални разкрития за Христо Иванов и Мирчев, ето какво правели в кабинета му! (ВИДЕО) https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-sas-skandalni-razkritiya-za-hristo-ivanov-i-mirchev-eto-kakvo-praveli-v-kabineta-mu-video-3/179066 Crimes.bg

Нека си правят протестите. Уважение към техните избиратели, но да не обиждат моите избиратели, заяви лидерът на ДПС - Ново начало

"Както те имат избиратели и ние имаме. Съветвам ги да не сеят омраза, при това етническа. Омраза към ДПС - казваха по екраните "мои братя турци, мои братя помаци, мои братя роми. Това няма да им го позволя. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Аз като лидер няма да им го позволя". Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски по повод протестите.

"Предупреждавам ги да не делят хората. Ако си представляват средната класа и олигарсите, милиардерите, Прокопиев, Бобокови и всякаква друга измет като тези олигарси, които грабят България... Видяхте ли техните предложения? Какво предлагат те? Да няма данък върху хазарта, да могат да си получават милиардите, които източват от България. Какво предложиха тези хора. Няма да позволя да бъдат обиждани моите хора", закани се той.

"Нека си правят протестите. Уважение към техните избиратели, но да не обиждат моите избиратели. Власт се взима само на избори. Не на омразата", каза още Пеевски.

Той заяви, че ще подкрепи в зала бюджета.

"Бюджетът ще го подкрепя. Когато е за хората. Всички социални придобивки са запазени", каза Пеевски.

Той припомни и какво са правили преди опонентите му.

"От хората, които довчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми подгъзурваха, молеха ми се да ги представлявам. Седяха ми в скутчето и ми се молеха. Къде е Христо Иванов? Мирчев ми се навеждаше, наведен да подписвам. Не се съгласих да бъда част от тяхната олигархия и няма да бъда. Забравиха ли къде бяха до вчера? В моя кабинет. Тогава бях добър, сега съм лош, защото не ги подкрепям. Никога няма да ги подкрепям и те никога няма да получат това, което искат. Обещавам ви", добави той", каза Пеевски.

Той припомни и че по време на първия протест именно Мирчев е влязъл в НС и се е сблъскал с депутати от ДПС - Ново начало "Които бяха заплашвани да слязат долу и да се саморазправят с тях", каза той.

"Седя си зад хората и ще си защитя всичките хора", завърши Пеевски.

Цялото изявление на лидера на ДПС, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu