Ексклузивно! Пеевски: Няма да позволявам на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората! (ВИДЕО)

ПП-ДБ да благодарят на АИКБ, че им направиха протеста, посочи още лидерът на ДПС-Ново начало

Кой разделя хората? Кой дели хората на класи?

Това попита в кулоарите на парламента лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Няма да има такова разделение. Няма класи. 

Пазим всички хора, работим за всички хора. Няма да позволявам на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората", каза той. 

ПП-ДБ да благодарят на АИКБ, че им направиха протеста, посочи още лидерът на ДПС-Ново начало.

Цялото изявление на Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu

