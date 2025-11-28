Ексклузивно! Пеевски: Няма да позволявам на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората! (ВИДЕО) ПП-ДБ да благодарят на АИКБ, че им направиха протеста, посочи още лидерът на ДПС-Ново начало https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-nyama-da-pozvolyavam-na-nyakoy-koyto-se-e-iztiposal-na-zhaltite-paveta-da-deli-horata-video/178619 Crimes.bg

Кой разделя хората? Кой дели хората на класи?

Това попита в кулоарите на парламента лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Няма да има такова разделение. Няма класи.

Пазим всички хора, работим за всички хора. Няма да позволявам на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората", каза той.

ПП-ДБ да благодарят на АИКБ, че им направиха протеста, посочи още лидерът на ДПС-Ново начало.

Цялото изявление на Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

