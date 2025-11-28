Ексклузивно! Пеевски: Няма да позволявам на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората! (ВИДЕО)

Кой разделя хората? Кой дели хората на класи?
Това попита в кулоарите на парламента лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.
"Няма да има такова разделение. Няма класи.
Пазим всички хора, работим за всички хора. Няма да позволявам на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората", каза той.
ПП-ДБ да благодарят на АИКБ, че им направиха протеста, посочи още лидерът на ДПС-Ново начало.
Цялото изявление на Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.
Източник: svobodnoslovo.eu