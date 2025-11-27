Ексклузивно! Пеевски към ПП-ДБ: Искат ли да блокирам всеки ден парламента? Няма да има Народен съд! (ВИДЕО) Няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия. Аз съм гарант за това - заяви лидерът на ДПС-Ново начало https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-kam-pp-db-iskat-li-da-blokiram-vseki-den-parlamenta-nyama-da-ima-naroden-sad-video/178547 Crimes.bg

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски коментира вчерашните погроми на ПП-ДБ в центъра на София.

"Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници? Това ли е демокрацията?", попита Пеевски.

"Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани. Искат да връщат Народния съд ли? Искат ли да блокирам всеки ден парламента и да ги викам долу?", попита лидерът на ДПС-Ново начало и добави, че може да блокира народното събрание със своите симпатизанти, които не са по-малко от тези на вчерашния протест.

"Няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия. Аз съм гарант за това. Ще има демокрация.

Никой няма да вземе властта през улицата. Всичко за хората, ще бъде отстоено. Няма да има Народен съд", заключи той.

Цялото изявление на лидера на “ДПС-Ново начало”, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu