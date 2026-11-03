БОМБА В ДЕВНЯ! ТЪМНАТА ИСТИНА ЗА МИЛИОНИТЕ: ГЕРМАНСКИ ГИГАНТ СЕ КАНДИДАТИРА ЗА „ФАБРИКА НА ГОДИНАТА“ С НЕЗАВЪРШЕН ЗАВОД, ДОКАТО ПЪЛНИ ПЕЩИТЕ С 95% БОКЛУЦИ И ТЕЖКИ МЕТАЛИ ОТ ДРУГИ ОЛИГАРСИ! ПРАЩАТ РОБОТИ ДА МЕРЯТ ОТРОВИТЕ, ЗАЩОТО ХОРАТА БЯГАТ!

Когато слънцето залезе над Девненската низина, сивият прах, който десетилетия наред покриваше тополите по протежение на канала, сякаш се разтваря в измамната тишина на модерната индустрия. Няма ги някогашните гъсти, саждисти кълба дим, които в съзнанието на няколко поколения българи белязаха т.нар. Долина на голямата химия като гигантска екологична рана. Днес фасадата е друга – безупречно полирана, опакована в европейски директиви, брандирана с високопарния англоезичен лексикон на устойчивото развитие и представена пред обществото под формата на луксозни номинации за „Фабрика на годината“. Но зад корпоративния блясък, зад визионерските речи за изкуствен интелект и роботизирани механични ръце, тежката индустрия си остава това, което винаги е била – студено пресметната икономика на обемите, в която всяко спестено евро и всеки тон изгорен отпадък се измерват с човешкото здраве и бъдещето на цял един регион.

Поводът за поредната пиар офанзива на „Хайделберг матириълс Девня“ изглежда напълно невинен, дори вдъхновяващ. Циментовият мастодонт, генериращ внушителните 126.4 милиона евро приходи годишно с персонал от едва двеста и тридесет души, се бори за приза на най-иновативно предприятие. В официалните съобщения централно място заема проект на стойност 1.76 милиона евро – сума, която за мащабите на глобалния германски гигант представлява едва около един процент от годишния оборот на българското му поделение, но се представя като технологичен скок в бъдещето. Четири свързани подпроекта, пневматична поща, разширение на лабораторията с двеста квадратни метра и механизирана ръка, която ще замени хората при вземането на проби от циментовите и суровинните мелници. Всичко това се сервира с познатата грижа за безопасността на труда и прецизността на данните. Но когато човек се вгледа отвъд заучените фрази на прессъобщенията, бързо забелязва детайли, които разглобяват грижливо построения корпоративен мит парче по парче.

Първият тревожен симптом се крие в самото лице, избрано да говори от името на компанията за този технологичен пробив. За автоматизацията на лабораторията, за високотехнологичните дронове и роботизираните ръце не говори техническият директор, нито главният технолог или ръководителят по качествен контрол – фигурите, които в една конвенционална инженерна йерархия носят отговорност за химическия състав и физическите показатели на продукта. Говори мениджърът по алтернативни горива за България и Гърция. Това не е просто протоколен гаф или случаен избор на говорител. В индустрия, където горивният микс диктува целия производствен процес, появата на точно този мениджър разкрива същинския залог на технологичния преход. Лабораторията на един съвременен циментов завод отдавна не е просто академично място за констатиране на стандартната якост на бетона. В новата реалност тя е диспечерски център за овладяване на хаоса – фронтова линия, на която трябва да се балансира между постоянните химически изисквания към готовия цимент и непредсказуемата природа на това, което се изсипва в гигантските пещи.

А онова, което се изсипва в пещите на Девня, отдавна не са традиционните въглища или природен газ. Официалната статистика, споделена между другото и без излишен шум от самата компания, показва зашеметяващи числа: делът на алтернативните горива в енергийния микс на завода достига 86 на сто през настоящата година, с ясен план догодина да удари 95 процента. Под евфемизма „алтернативни горива“ в този сектор се крие т.нар. RDF – преработени битови и промишлени отпадъци, включващи пластмаси, гуми, текстил и други фракции с висока калоричност. С други думи, пред нас вече не стои просто циментов завод в класическия смисъл на думата, а едно от най-големите инсталации за изгаряне на отпадъци на Балканите, чийто страничен продукт се случва да бъде строителен материал. При 95 на сто горивен микс от боклуци, пещите в Девня работят в режим на непрекъснато термично третиране на хиляди тонове отпадъчна маса. Всяка партида RDF гориво обаче притежава различен химически профил, различна влажност, различно съдържание на хлор, сяра и тежки метали. Когато в пещта гори пластмаса от софийските домакинства или индустриални полимери от чужбина, температурата и химическият баланс се колебаят с минути. Ето я истинската причина за спешната нужда от пневмопощи, роботизирани ръце и светкавични проби: заводът просто не може да си позволи да чака човешката ръка да вземе проба, лаборантът да я смели, обработи и разчете резултатите след часове. Всяко забавяне при такъв драстичен дял на горене на боклук заплашва или да разбие циментовия клинкер, или да доведе до авариен скок на токсични емисии, излизащи през комините. Роботът не е внесен от любов към иновацията; той е необходим авариен спирач за система, която работи на самия ръб на химическата поносимост.

Но картината става още по-мътна, когато се вгледаме във втората гордо обявена иновация на завода – неговата роля в „кръговата икономика“. Според корпоративните данни, предприятието поглъща между осемдесет и сто хиляди тона годишно отпадъци от българските металургични гиганти като КЦМ Пловдив и „Аурубис“. На езика на индустриалния маркетинг това се нарича „индустриална симбиоза“ и „спестяване на първични природни ресурси“. Но за всеки, който познава химията на цветната металургия, тези числа пораждат смразяващи въпроси. Шлаките и остатъците от преработката на медни, оловни и цинкови руди не са просто инертен прах. Те са тежка, сложна маса, наситена с микропримеси от арсен, олово, кадмий и други токсични елементи, които в други юрисдикции се третират със специални протоколи за опасни отпадъци. Вместо металургичните комбинати да инвестират милиони в изграждането и рекултивацията на собствени сложни хвостохранилища и депа за опасни остатъци, те ги насочват към циментовия завод. Теорията на производителите твърди, че свръхвисоката температура в клинкерната пещ – над хиляда и четиристотин градуса – и последващата кристализация „капсулират“ тези тежки метали завинаги в кристалната решетка на цимента, правейки го напълно безвреден. Но колко независими институции в България разполагат с капацитета, апаратурата и най-вече смелостта да проверят какво се случва с тези сто хиляди тона тежки метали по време на изпичането, транспортирането и смилането на суровината? Колко от тези субстанции се изпаряват във въздуха преди капсулацията, и какъв е техният състав в готовия продукт, с който след това се строят детски градини, болници и жилищни блокове из цялата страна? Местната регионална екоинспекция от години се задоволява с периодични контролни замервания и данни от заводските сензори, но истински обществен и прозрачен достъп в реално време до непрекъснатия спектрален анализ на изпусканите газове липсва.

Особено лицемерно звучи и социалният разказ, с който се обяснява навлизането на роботите в лабораторията. Твърдението на мениджмънта, че младите хора просто не искали да работят в тежката индустрия и че това демографско нежелание било „за огромно съжаление двигателят на дигиталните процеси“, е класически пример за прехвърляне на вината от болната глава на здравата. В регион като Варна и Девня, където инженерно-химическите кадри традиционно се възпроизвеждаха чрез местните университети и техникуми, липсата на желаещи да работят в заводска лаборатория не е каприз на младото поколение. Тя е пряк резултат от десетилетия на неадекватна политика на заплащане и превръщането на лаборантската професия в нископлатена, рискова и физически натоварваща дейност. Заплатите в промишлените лаборатории у нас често остават обидно ниски в сравнение с добавената стойност, която трудът на тези хора генерира. Когато една компания регистрира 126.4 милиона евро приходи и оперира със свръхрентабилни суровини като отпадъци, за които често самите генериращи предприятия дори доплащат, за да се освободят от тях, оправданието с „мързела“ или „нежеланието на младите“ звучи повече от цинично. Роботизацията не идва, за да спаси изнемогващия човешки дух; тя идва, за да премахне завинаги разхода за заплати, осигуровки, болнични и синдикални претенции, замествайки живия специалист с механична ръка, която не задава въпроси, не се оплаква от вредни изпарения и никога не стачкува.

Парадоксът става още по-дълбок, когато погледнем хронограмата на целия фарс с конкурса „Фабрика на годината 2026“. На официална церемония в столичния гранд хотел, сред костюмирани представители на едрия капитал и държавната администрация, заводът ще се състезава за лаврите на модернизацията с проект, който… чисто и просто не съществува като завършена реалност. В самия текст черно на бяло е признато, че проектът за 1.76 милиона евро в момента се изпълнява и трябва да приключи чак през 2027 година. Изграждат се двеста квадрата пристройка, проектират се трасетата за пневмопощата, монтират се рамките за мелниците. Тоест, кандидатства се за най-иновативна фабрика за годината на базата на строителни намерения, чертежи и поръчано оборудване. В нормална икономическа среда подобна номинация би предизвикала скептични усмивки сред журито. Но в света на българския корпоративен капитализъм пиарът винаги изпреварва багерите. Достатъчно е да заявиш пред правилните медии, че внедряваш роботика и кръгова икономика, и инвестиционният ореол ти е гарантиран, докато реалното производство продължава да се движи по старите, добре отъпкани релси.

В цялата тази схема използването на дронове за замерване на обеми и огледи на инсталациите също се превръща в удобна димна завеса. Да, безспорно е по-безопасно дрон да инспектира вътрешността на силоз или височинен комин, отколкото работник на въжета. Но акцентът върху дроновете изпълнява преди всичко психологическа роля – те са визуалният символ на новото време, доказателството, че компанията е модерна и „зелена“. Докато медиите са заети да описват как малките летателни апарати кръжат над пещите, големите въпроси остават недокоснати: откъде идват хилядите тонове балирани отпадъци, разтоварвани на гарите и площадките; какъв е произходът на тези боклуци – само от българските градове ли са, или идват през варненското пристанище от депата на Южна Италия; и най-вече, какво съдържа финият, невидим прах, който се утаява върху къщите на Девня и селата наоколо, докато в София раздават плакети за индустриално лидерство?

В края на деня остава горчивото усещане за един перфектно смазан механизъм, в който технологията не освобождава човека, а го изтласква, за да осигури безупречно алиби за токсичния апетит на индустрията. Когато пещта се храни с 95 процента отпадъци и металургични шлаки, а пробите се взимат от стоманени щипки и се движат по вакуумни тръби далеч от човешки поглед, лабораторията вече не е инструмент за контрол на качеството – тя е черна кутия. Какво влиза вътре и какво излиза през комина се превръща в строго охранявана търговска тайна, защитена зад високи телени огради и бляскави презентации. И докато журито на поредния бизнес форум се готви да ръкопляска на германската прецизност в Девня, хората от низината ще продължат да затварят плътно прозорците си вечер. Не от страх от роботите, а от натрапчивото усещане, че в новата високотехнологична ера те самите са се превърнали в ненужен остатък от производството – пепел, която нито един дрон няма грижата да измери.

Източник: sik.bg