Бащата на трагично загиналата Сияна: ВКС е пълен със скандални решения, а в съда правораздават не по-малко корумпирани съдии (СКАНДАЛНИ СНИМКИ)

Бащата на малката Сияна, издъхнала премазана под гумите на ТИР тази пролет, излезе с поредното си дълбоко емоционално обръщение към “партията на пуделите и пачките”, както са по-известни от ППДБ. Наред с тях дай разобличи и присъдружното им НПО, самонарекло се BGElves, задето си позволиха да поругаят паметна на покойната му дъщеричка.

Ето какво казва почерненият баща за ВКС, за съдия Галина Захарова и за цялата кохорта около Асен Василев и Кирил Петков:

До вас мили мили другари:

Зная, че парите не миришат, особено когато идват от ПП/ДБ. Все пак там всичко е „чисто и бяло“.

Не само ме блокираха от страницата на ПП, но изляха срещу мен цялата си септична политическа яма, пълна до горе със собствените им черни души.

Зная кои са поръчителите на тази атака, въпреки че удобно се прикриват зад мистични или нецензурни имена.

Те сами се издадоха.

Тези хора приемах за естествени партньори. За жалост не са.

Много пъти призовах да не ме замесвате в политика, но вие го правите.

Според тях исканата оставка на Галина Захарова е политически акт.

Ако това е така, означава само едно – Галина Захарова е политическо назначение и е дълбоко нагазила в политическата тиня.

Тя трябва да подаде оставка само заради това.

ВКС е пълен със скандални решения, а в съда правораздават не по-малко корумпирани съдии от прокурорите в прокуратурата.

За последните месеци категорично се определих като най-силната и чуваема опозиция на всяка продънена от корупция власт, включително и срещу правителството.

Успях да постигна, заедно с вас, и не малко промени, за да живеем по-сигурно.

Въпреки това бях обявен от „добрите сили“ като част от статуквото на властта.

Очаквах такава злобна атака не от ПП/ДБ , които по скоро приемах като съмишленици, а от ПП ГЕРБ, които също не спираха да ме атакуват, но не чак толкова организирано и жестоко.

Явно навлязохме в дълбоките води на политическите акули, които са се притаили на дъното, умирайки бавно и мъчително.

Атаките ви ме правят само по-силен, така както смъртта на Сияна ме направи такъв.

Няма да позволя да петните паметта на детето ми. Защото вие и всички политици носите вината, а не аз. Тя загина на краден път, отивайки да зарадва тежко болно дете.

Не се стремя към пари. Получих доста като обезщетение и ги дарявам всеки ден. С тези пари помогнах на десетки български деца, за които вие дори не се замисляте.

Предстои и да осъдя застрахователите и да даря и останалите суми. След това ще продължа да помагам по същия начин.

А вие ще продължите да копаете дъното, докато не изчезнете напълно.

Призовавам за спиране на езика на омразата, който ни разяжда всеки ден.

Докладвайте страниците на Капутин и BG Elves за проповядване на език на омразата.

След като институциите нехаят, ние трябва да свършим тази работа.

Линк с двете страници в коментарите.

Благодаря ви!

Ваш Николай

