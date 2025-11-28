АНДРЕЙ МАЧУГАНОВ РАЗБИ НА ПУХ И ПРАХ ЛЪЖИТЕ НА БИВШАТА СИ ЖЕНА: “ГЛАСЪТ НА БАЩИТЕ” СЕ БОРИ ЗА ВИСШЕТО БЛАГО НА ДЕЦАТА (ВИДЕО) https://crimes.bg/vodeshha-tema/andrey-machuganov-razbi-na-puh-i-prah-lazhite-na-bivshata-si-zhena-glasat-na-bashtite-se-bori-za-vissheto-blago-na-decata-video-3/178669 Crimes.bg

Гласът на бащите” се бори за висшия интерес на българските деца, който се изразява в максималното прилагане на споделеното родителство. Това заяви един от учредителите на сдружението Андрей Мачуганов.

Заварихме героят на множество наши разследвания в Народното събрание, където той и съратниците му проведоха истинска битка Семейният кодекс да гарантира на децата възможно най-много време и с двамата си родители, което доказано е най-добрият възможен вариант за пълноценното им развитие след раздялата в семействата.

“Надяваме се и вярваме след нужните промени в този ключов нормативен акт на съдилищата да бъде разрешено да предоставят упражняването на родителските права и на двамата родители, а не както е в момента, само на единия”, разясни той. За радост на много бащи в България, парламентарната правна комисия след неколкочасови оспорвани дебати възприе предложенията, за които се бори “Гласът на бащите”, видя наш репортер.

Използвахме неочакваната среща да попитаме г-н Мачуганов как ще коментира изявленията на бившата си съпруга Катя, на която с услужливото съдействие на няколко соросоидни НПО-та, точещи пари за да имитират защита на жертвите на домашно насилие, беше издействано време в национален ефир да сипе неистини.

Докато съдебните битки по казуса продължават, с изненада установихме, че бившата госпожа Мачуганова, която се е държала агресивно към екипа ни всеки път щом я потърсихме за коментар, си е намерила друга, по-удобна медийна трибуна. По никому неясна причина, тя цъфна в предаването “Преди обед” по БТВ, като бе представена за забележетеее… жертва на домашно насилие. На всичкото отгоре интервюто е заснето в дома ѝ и то как само е заснето!

Освен че през цялото време Катя говори откровени лъжи и напрактика си измисля цяла, нейна си история, редакторите са се погрижили зрителят да пусне и някоя и друга сълза, докато я гледа как театралничи прибирайки детски дрешки или просто бършейки прах! И това ако не е урок по пропаганда…

Впечатлени от видяното и провокирани от липсата на дори един неудобен въпрос в този умилителен пърформънс, потърсихме за коментар бащата на децата Андрей Мачуганов.

Ето какво разказа Андрей пред нашата камера…

“…. За мен бе огромен шок да разбера, че е било излъчено предаване, в което моята (за щастие) вече бивша съпруга, отправя неистини, клевети и неверни твърдения по мой адрес за това, че съм бил насилник че съм я насилвал физически, психически и какво ли още не. Днес използвам случая да се защитя публично, защото тя нападна не просто мен, а моето семейство на уважавани земеделски стопани, а зад гърба ми стоят стотици бащи, намерили подкрепа от сдружението. Ето защо клеветейки мен, тя косвено хвърля кал и върху доста други невинни хора, които се чувствам длъжен да защитя….”

Събеседникът ни обори точка по точка “опорките”, изречени от Катя Мачуганова в угода на НПО-тата на Сорос.

“Всички вчерашни координирани протести тип “Не си сама”, насрочени уж в подкрепа на малтретираните жени и срещу домашното насилие, всъщност са свързани именно с предстоящия за приемане Семеен кодекс, който е причината и ние да сме в Народното събрание. Надяваме се на поне частичен успех в правната комисия и бащите, които до сега почти не си виждат децата след развод, да бъдем защитени от държавата да прекарваме време с рожбите си….”

Той определи като тотален абсурд именно Катя Мачуганова да бъде определена за лице на кампания срещу насилието, т.к. срещу нея в момента има няколко дела за домашно насилие. Още по-фрапиращо по думите му е, че срещу нея е образувано досъдебно и производство за нанесена лека телесна повреда в условията на домашно насилие, този път по реда на Наказателния кодекс. Андрей визира печално известния случай от 10 април 2024 г., когато пред множество свидетели в детската градина на двете му дъщерички тя брутално го рита и удря, докато той в изпълнение на съдебна заповед за закрила идва да отведе децата си, защитавайки ги от агресивната им майка, т.к. тя доказано ги е малтретирала в дома на бившия си любовник.

“И това лице Катя днес е определена за знаме срещу домашното насилие?”, недоумява Мачуганов, допълвайки че не случайно социалните служби към отдел “Закрила на детето” са преценили, че във висшия интерес на малките Жана и Ана е те да бъдат настанени при родителите му, извеждайки ги от нетърпимата атмосфера на насилие в дома на Катя.

“…. Въпреки нестихващия конфликт между нас аз смятам, че всяко дете има нужда и от двамата си родители, ето защо сме радетели за споделено родителство…”, категоричен е той.

“Катя лицемерно се представя за жертва, въпреки че истинският насилник е именно тя. Факт, който може да бъде подкрепен с всякакъв вид документи, доказателства и свидетели”, твърди съучредителят на “Гласът на бащите”.

В потвърждение на думите си той предостави в редакцията нови, още по-зловещи записи, където бившата му вече жена отправя тежки заплахи и грозни обиди към него и двете им дъщерички. Там се чуват и крясъците на насилваните от нея деца.

Основателят на сдружение “Гласът на бащите” не пропусна да засегне и друга болна за него тема, свързана с изнудването за пари от страна на бившата му жена. Както многократно вече писахме, тя го е заплашвала, че ако не получи половин милион лева, къща и скъп автомобил, няма да му позволи да си вижда децата. А междувременно отново сипе заплахи от типа: “Ще те убия, ще ти пръсна мозъка”, настоявайки, че това били “нормални неща”.

“…. Личната ми равносметка е, че децата за Катя са една разменна монета. Аз съм се опитал максимално да дам гласност на целия този рекет. Заплашвала ме е с убийство, имам дела където тя е била децата и им е крещяла. Все още за съжаление не е осъдена, защото се бавят съдебните процеси. Но тази жена категорично не може да бъде лице на борбата срещу домашното насилие…”, обобщава той.

“…..В съда бях попитан какво искам за децата и аз отвърнах, че най-доброто за тях е споделеното родителство и едва ако то не се случи, тогава бих желал аз да полагам основните грижи за тях, но майката да получи максимално разширен режим да ги вижда. Същият въпрос зададоха и на Катя, а тя пред тричленен съдебен състав отвърна, че смята че тя трябва да упражнява пълните права и не приема никакво споделено родителство. А за мен очаква да ми бъде присъден максимално кратък режим за виждане. Ето защо се боря за споделено родителство, а Вие преценете за какво се бори тя”, сподели в заключение Андрей.

Как завърши нашия разговор, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно в “Свободно слово”.

Източник: informiran.net