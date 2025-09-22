Труп е открит в района на екопътека "Невястата" край Смолян, работи се и по версия за убийство

КРИМИНАЛНО

Труп е открит в района на екопътека "Невястата“ край Смолян, по пътя за Пампорово, предаде репортер на "Фокус“. Директорът на Областната дирекция на МВР – Смолян ст. комисар Цветан Цанков единствено посочи, че човекът не е местен и не е от района на Смолян. Работи се по случай за тежко криминално престъпление, като все още на място се извършват процесуално-следствени действия.

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов заяви, че се работи по всички версии, включително и за убийство.

На място се очаква да пристигне екип на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“.

Полицейското присъствие в района е засилено и не се допускат туристи да минават по екопътеката.

Подробности за случая ще бъдат оповестени по-късно днес или утре на съвместен брифинг на полицията и прокуратурата в Смолян.

