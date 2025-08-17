Не могат да докажат, че Алексей Петров е застрелян от грузинци по заповед на Васил Божков Наемният убиец, гръмнал Трактора по време на планинска разходка, не бил българин, избягал с колело след екзекуцията https://crimes.bg/kriminalno/ne-mogat-da-dokazhat-che-aleksey-petrov-e-zastrelyan-ot-gruzinci-po-zapoved-na-vasil-bozhkov-3/170344 Crimes.bg

Две години след мафиотската екзекуция на Алексей Петров, който на 16 август 2023 г. беше застрелян от наемен убиец по време на своя планинска разходка на Витоша над София, криминалистите все още не могат да съберат годни за обвинителен акт и съдебен процес доказателства, че убийството на бившия шеф в ДАНС и мастит застрахователен бос е поръчано от Васил Божков – Черепа.

Хазартният бос Васил Божков, който е подсъдим по серия криминални дела, е основният заподозрян като поръчител на екзекуцията на Трактора, която се състоя няколко дни преди Черепа да се завърне от Дубай и да бъде арестуван. на летището. Впоследствие офисът на Божков на ул. „Московска“ беше тарашен от антимафиоти в търсене на доказателства за негова съпричастност към убийството на Алексей Петров, но улики така и не бяха открити.

На 16 август 2023 г. около 12 часа на обяд Алексей Петров беше застрелян с 2 куршума, докато се спускаше пеша по пътеката от заслона Бай Кръстьо до Драгалевския манастир на Витоша, а при покушението беше ранена и любовницата му Мирослава Михайлова, треньор по тенис. Криминалистите установиха, че убиецът е дебнал 3 часа Алексей Петров от заслон, който сам е направил на около километър от мястото на покушението. Килърът, въоръжен с пушка и с бързомер – уред за точно прицелване от близко разстояние, обаче променил позицията си за-ради тримата бодигардове, които са придружавали бившия съветник в ДАНС, и оставил Трактора да се върне от похода, за да го разстреля. На слизане от Витоша Алексей Петров е уцелен в торса, а куршумът, преминал през тялото му, ранява и рехабилитаторката Мирослава. Секунди по-късно наемникът довършва мишената си от упор – пуска куршум в главата му, надвесил се над него.

„Не ме убивай, ще платя тройно!“, са последните думи, изречени от Алексей Петров, свидетелства по-късно любовницата му Мирослава. Килърът обаче се смилява над нея и не я довършва с куршум в главата, след като треньорката по тенис успява да му каже, че има малко дете. Наемникът, облечен в камуфлажни дрехи и покрил главата си с шал, се оттегля с колело. В този момент тримата гардове на Алексей Петров са били на около 30 метра от него, но паникьосани и изненадани не са успели да реагират по никакъв начин.

Убиецът е засечен от туристи, докато бяга с колелото – според показанията им той е бил висок над 185 см. и с брада. Разследващите твърдят, че пътят за бягството на килъра е минал през пернишкото село Кладница, преминавайки през Железница. По този начин убиецът е избегнал полицейските пунктове и охранителните камери на частни имоти, които изобилстват при другите възможни маршрути за оттегляне. Смята се, че наемникът е имал поне двама помагачи, които са го взели с автомобил в район край село Железница и са прибрали велосипеда, вероятно електрически.

Според оперативни данни, постъпили в МВР, убиецът на Алексей Петров не е българин, а наемен убиец от бившите съветски републики, като се спекулира за националността – грузинец или украинец. През есента на 2015 г. след неуспешния атентат с гранатомети срещу Трактора като посредник в мократа поръчка беше арестуван и осъден украинецът Роман Логвиненко, който обае беше освободен тайно от Софийския затвор и екстрадиран в Украйна само няколко месеца преди Алексей Петров да бъде убит през 2023 г. Останалите трима украинци, участвали в неуспешното покушение срещу Трактора с гранатомети – Артьом Темпински, Максим Чорний и Йевен Балков, се издирват безрезултатно от родното правосъдие вече 10 години. Смята се, че и тогава мократа поръчка за Алексей Петров е дадена от Васил Божков. Черепа е обвинен като поръчител на неуспешния атентат срещу Трактора от 2015 г. но не и за убийството на силовия застраховател отпреди 2 години.

Оперативни данни, постъпили в МВР, сочат, че сред заподозрените като евентуални поръчители на убийството на Алексей Петров са триото грузинци Гиа Хергиани, Георги Жордания и Георги Кахиани, които от години се сочат като приближени до Черепа. В началото на 2020 г. гравитиращи около грузинците лица бяха задържани в „Ролс-Ройс“ при акция на МВР непосредствено след бягството на Божков в Дубай заради данни, че групата е подготвяла атентат срещу бившите съдружници на Черепа в хазартния бизнес – братята Боян и Цветомир Найденови.

„Няколко месеца след убийството на Алексей Петров грузинците бяха задържани за денонощие и разпитани с детектор на лъжата, който те издържаха. Не можахме да съберем доказателства, че те са замесени в екзекуцията“, твърди столичен криминалист. Докато беше съветник на Петко Сертов в ДАНС, Алексей Петров издейства забрана на грузинците да не стъпват за 10 години в България заради заплаха за националната сигурност, като се твърдеше, че Трактора е искал да сложи ръка върху контрабандните канали.

Впоследствие Гиа Хергиани, Георги Жордания и Георги Кахиани бяха амнистирани и до ден днешен развиват мащабен бизнес в България.

Задържан и разпитван за убийството на Алексей Петров е бил и Анатолий Мънков Плъха, който беше подсъдим за зверското убийство на сикаджийския бос Милчо Бонев – Бай Миле, разстрелян от преоблечени като полицаи наемни убийци в ресторант „Славия“ в София на 30 юли 2004 г.

Мънков бил привикан на разпит още през есента на 2022 г. заради постъпили оперативни данни, че в деня на убийството на Трактора е бил засечен в района на село Мърчаево, откъдето се предполага, че е минал килърът. Мънков обаче успял да докаже, че в същия ден е бил на плаж в Слънчев бряг, освен това успешно издържал и детектора на лъжата.

Макар да е малко вероятно убийството на Алексей Петров да бъде разкрито, криминалистите разследват три версии за неговата екзекуция. Основната е, че застрахователният бос е ликвидиран, за да бъде осуетено предстоящото му назначение за шеф на ДАНС, за което е лобирал бащата на тогавашния премиер Кирил Петков – Петко. Друга версия е, че Трактора е убит за отмъщение и заради неуредени сметки със стария си враг Васил Божков. Данни за смъртна вражда между Трактора и Черепа съществуват от далечната 2002 г., когато МВР арестува шефа на охраната на Васил Божков – екскомадоса Николай Добрев, известен като Бай Добри, както и още петима мъже като извършители на неуспешния атентат срещу Алексей Петров пред басейна „Спартак“. На 14 август 2002 г. Трактора беше прострелян в крака, а приятелката му Ива

Павлова – в ръката, от неизвестни стрелци. Животът на Алексей Петров беше спасен от неговите охранители – също бивши барети, които отвърнаха на стрелбата и прогониха стрелците. Впоследствие групата на Бай Добри, наречена „фабрика за убийства“, беше осъдена само за незаконно притежание на оръжия, а разследването така и не засегна Васил Божков.

Третата версия гласи, че Алексей Петров може да е ликвидиран заради бизнес интереси и разпределяне на активите на застрахователната компания „Лев Инс“. След смъртта му дружеството беше напълно овладяно от Ива Павлова – жената, с която Трактора живееше дълги години на семейни начала, но без сключен брак.

