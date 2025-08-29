На вниманието на КАТ: Миро Дзвера продава „удавени“ и опасни коли Той печели яки пачки от продажбата на коли, които са негодни за каране https://crimes.bg/kriminalno/na-vnimanieto-na-kat-miro-dzvera-prodava-udaveni-i-opasni-koli-3/171298 Crimes.bg

Мирослав Соколов, по-известен като бившия мъж на Мара Отварачката, от години върти бизнес с автомобили, но някои от тях са със съмнително минало, разкриват препатили клиенти на тариката. Човек, попаднал на луксозен „Мерцедес“, който е ремонтиран и изглежда като току-що излязъл от завода на автомобилния гигант, но истината е малко по-различна.

Колата е внесена от САЩ след наводнения и е със „Сертификат за унищожаване“ („Certificate of Destruction“) – документ, който не позволява регистрация на превозното средство в повечето страни, включително България. Возилото е „Мерцедес Бенц АМG GТ Roadster 2020", закупено на 24 декември 2020 г. от аукциона „Копарт“ във Флорида за 64 000 долара. Автомобилът е описан като жертва на наводненията във Флорида през същата година и е продаден със специален статут – състояние, при което колата е счетена за негодна за движение и не подлежи на възстановяване или регистрация.

Уви, у нас и за Миро Дзвера всичко е възможно. Същият автомобил, проверен по номера на рамата, вече се предлага за продажба от автокъщата на лихваря в София на цена от 77 999 евро (над 150 000 лева), без да се споменава нищо за миналото му. Обявата гласи, че не се начислява ДДС, а информацията за повредата напълно липсва. Експерти предупреждават, че водните щети могат да доведат до сериозни и скрити проблеми – корозия по електрониката, неизправности в системите за безопасност и други дефекти, които могат да се появят месеци след покупката.

Въпросът е: Знае ли клиентът какво купува? Или просто се оставя заслепен от марката, вида и цената на лъскавия автомобил? Регистрацията на автомобили със „Сертификат за унищожаване” в България не е позволена по закон, освен ако документите не бъдат фалшифицирани или променени – нещо, за което често се твърди, че се случва в сивия сектор на автомобилния пазар у нас.

Случаят повдига редица въпроси към институциите – как такъв автомобил преминава регистрация? Защо липсва контрол? И кой носи отговорност, ако такъв автомобил катастрофира заради скрит дефект?

Надяваме се отговорните институции да се самосезират, защото возилото представлява опасност не само за бъдещия си собственик, а и за останалите участници в движението. В последно време се нагледахме на достатъчно трагедии на пътя. Ще предотврати ли някой следващата?

Според запознати доста голяма част от колите, внесени от Миро Дзвера, са всъщност със сериозни щети. Те са ремонтирани у нас в съмнителни сервизи.

