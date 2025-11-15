Лекарят-садист, прегазил нарочно кучето Мая – сериен убиец на животни

Лекарят-садист от Военномедицинската академия д-р Ненад Цоневски, който умишлено прегази с автомобила си и уби по особено мъчителен начин бездомното куче Мая, докато четириногото спи пред гаража му в столичния кв. „Разсадника“, може да се окаже сериен убиец на животни. Това разкриват сензационно служители от ВМА, които също са останали потресени от зверството на 29-годишния хирург, родом от Северна Македония.

Само преди няколко месеца д-р Ненад Цоневски е блъснал и друго бездомно куче с автомобила си, но случаят е бил неглижиран, тъй като животното не пострадало сериозно, а медикът се оправдал, че изобщо не го е видял, твърдят запознати.

„Случката се състоя привечер в края на месец юни, не помня точния ден, на паркинга пред ВМА, малко след бариерата за пропуск на автомобили. Тогава Ненад блъсна с колата си, докато правеше маневра, за да излезе, лежащо наоколо бездомно куче, което изскимтя и избяга, без да бъде сериозно наранено.

Бях свидетел на случката, но още преди да го попитам какво прави, той притеснено започна да се вайка, че не го видял – очите му оттекли, излизал от операция. Повярвах му и даже го успокоявах, а сега осъзнавам, че този човек мрази кучетата и умишлено иска да им навреди“, разказва санитар от ВМА, пожелал анонимност, за да не си навлече проблеми с ръководството на болницата.

Според думите му след случката с прегазеното от д-р Цоневски 14-годишно бездомно куче Мая, лекари от ВМА си спомнили, че до тази пролет медикът е живеел под наем в апартамент в блок 313 в „Младост“, а именно в този район били регистрирани серия от случаи с отровени с антифриз кучета.

„В болницата масово се говори, че д-р Цоневски може да е серийният убиец на кучета от ж.к „Младост“. Естествено, това не може да се докаже, но за всички нас е ясно, че с кариерата му в България е свършено. А казват, че е бил изключително добър в коремната хирургия и даже асистирал на професорите Деян Йорданов и Георги Байчев при сложни и многочасови операции“, разкрива санитарят от ВМА.

29-годишният северномакедонец Ненад Цоневски оперира във ВМА от края на 2023 г. и е един от хирурзите, обучавани да оперират с роботизираната хирургия „Да Винчи XI“. Високотехнологичната система се прилага за сложни операции, като отстраняване на тумори, реконструктивни процедури, операции на сърце и бъбреци. Твърди се, че д-р Цоневски е печелел по 15 000 лева на месец като коремен хирург във ВМА. След бруталното убийство на кучето Мая обаче от болницата обявиха, че отстраняват лекаря „до приключване на всички действия по разследването“. На сайта на ВМА с-р Цоневски все още фигурира като част от клиниката по гръдна хирургия, но с внесената поправка, че е „специализант“ – уточнение, което липсваше само допреди няколко дни.

Хирургът от Северна Македония Ненад Цоневски предизвика буря от недоволство в цяла България, след като на 9 ноември в социалните мрежи беше разпространен видеоклип от охранителна камера, на който се вижда как, докато излиза с колата си от гараж, прегазва бездомно куче, спящо на тротоара. Секунди по-късно Цоневски слиза от колата, вижда че под гумите му има агонизиращо куче, но въпреки това се качва обратно, минава през кучето и със задните гуми на возилото и оставя четириногото на асфалта. Убитото от хирурга куче е 14-годишно хъски, наричано от жителите на квартал „Разсадника“ с името Мая. Оказва се, че животното има чип, където е заведено под името „Роксана“. Кучето е било домашно, но стопанката му умира от рак преди няколко години и се озовава на улицата. Така целият квартал поема грижите за четириногото.

Интересен детайл е, че д-р Цоневски сам подава сигнал на 112, но заради скандал със съсед след инцидента. Отведен е за показания в Трето РПУ в София, където обяснява, че неволно е направил маневра и е минал през кучето. Впоследствие продължил пътя си и повторно минал през Мая, тъй като преценил, че тя вече няма да може да живее. Въпреки това лекарят садист не е арестуван. Срещу него бяха повдигнати обвинения от Софийската районна прокуратура едва след като в социалните мрежи изригна бурна вълна от недоволство и беше дадена заявка за многохилядни протести пред ВМА и Съдебната палата.

Доктор Ненад Цоневски обаче съумя да избяга от България, за да избегне ареста си по обвинение за умишлено убито куче, което се наказва с до 5 години затвор. В сряда, 12 ноември, лекарят е офейкал от страната и се е прибрал в родния си град Делчево.

Хирургът обаче е напуснал България през Гърция, за да не бъде спрян при гранична проверка, а от южната ни съседка е влязъл в родината си.

„Освободил е по спешност апартамента, който обитаваше под наем в „Разсадника“, казал е на свои познати, че си отива в Северна Македония, където ще търси подкрепа от местната власт, тъй като в България получил над 300 заплахи за убийство по мобилния телефон. Номерът на телефона му беше публикуван във фейсбук и Ненад здравата се е уплашил за сигурността си", разкрива запознат. Според запознати е възможно властите да искат екстрадирането му тук.

Източник: Уикенд