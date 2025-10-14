Българи осъдени за кражба на използвано олио

Нашенците са наказани на обществено-полезен труд и глоба

Използват мазнината за биогориво

Двама българи са осъдени на общественополезен труд и глоба заради опит за кражба на готварско олио във Великобритания. Отпадъчното олио, наричано “течно злато” на Острова, се превръща в доста доходоносен бизнес напоследък. Използваната готварска мазнина се краде и след това се препродава и се преработва в биогориво.

Единият от българите вече бил хващан за подобно престъпление на остров Ман, където е прекарал 8 седмици в ареста. Другият пък дошъл от Германия, за да му помага при новата им акция в английския град Амбълсайд. 39-годишният Николай Костов и неговият зет - 37-годишният Димитър Мурджев, който е дошъл от Германия, според полицията са имали намерение да извършат кражба от обект, който е далеч от дома на Костов в Шефилд. Униформените набелязали техния ван, претърсили го и открили варели, фунии и контейнери за преливане на олио, с които, според властите, искали да източат отпадъчното олио.

Въпреки че българите отричали, Костов вече бил осъждан в края на 2023 г. на остров Ман за подобна кражба. Сега той получава 150 часа общественополезен труд. Зет му - Мурджев, който междувременно се върнал в Германия, е глобен с 588 паунда, тъй като не може да изтърпи наказание с труд във Великобритания. Той твърди, че има постоянна работа в Германия и четири деца и не е знаел, че участва в престъпление.

Властите вече предупреждават ресторанти и супермаркети да заключват задните си входове, защото подобни банди проникват през тях. Оказва се, че близо една пета от отпадъчното олио във Великобритания се краде и не достига до фирмите, които го преработват в биогориво. То става все по-популярно във Великобритания, но суровините за него са вече по-скъпи. След началото на войната в Украйна олиото поскъпна почти двойно, а с него и отпадъчният продукт стана по-ценен. Затова и бизнесът с кражбата му процъфтява.

Това не е първи случай, в който българи са замесени в Европа в кражба на използвано олио. През март 2023 г. други трима българи бяха арестувани и глобени за подобна кражба във Великобритания. През юни 2023 г. бе разбита и българска банда, задигала използвано олио във Франция. Групата била специализирана в кражбите от големи вериги заведения за бързо хранене и продаване на суровината за преработка в Нидерландия. При спецакция френската полиция е нахлула в помещения, използвани от българската банда и открила 250 варела с 36 000 литра използвано крадено олио. Френските власти твърдяха тогава, че за последните години цената за тон използвано олио се е качила от 150 на 1200 евро.

trud.bg