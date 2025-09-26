Откриха снаряди при изкопни дейности в Казанлък

Военнослужещи от Сухопътните войски обезвредиха опасни боеприпаси, открити в Казанлък.

На 25 септември специализиран екип от батальона за защита на силите към 2-ра Тунджанска механизирана бригада, ръководен от старши лейтенант Христо Костов, е разузнал, обезопасил, транспортирал и унищожил два силно корозирали снаряда. Действията са извършени на учебен център „Люляк“.

Боеприпасите – 76,2 мм бронебойно-трасиращ и 100 мм осколъчно-фугасен снаряди – са били открити ден по-рано по време на изкопни дейности в района на хранителен магазин в Казанлък.

Операцията е проведена по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Кадри: Сухопътни войскиLand Forces

