Д-р Лъчезар Добричков: Дезинформацията в интернет е голям проблем

Доктор Лъчезар Добричков е млад специалист, съдов хирург, който освен в кабинета, дава здравни съвети и в TikTok. Но казва, че хората трябва да имат едно на ум за достоверността на всичко, което се споделя в социалните мрежи.

„Дезинформацията в интернет е голям проблем, особено когато пациентите не са сигурни от кои източници да черпят информация. Голяма част от младите се доверяват на чат ботове или изкуствен интелект, но не винаги обработката на информацията е точна. Други пък попадат на съмнителни сайтове или псевдоинфлуенсъри, които дават здравни съвети без компетентност", обяснява д-р Добричков.

В мрежата често съвети за здраве се разпространяват от хора без медицинска компетентност, казва д-р Добричков.

„Големият проблем е с всичките псевдоинфлуенсери, които дават всякакъв тип здравни съвети, голяма част от тях без да са достатъчно компетентни. Друг проблем, който аз виждам, е, че в моите видеа, които качвам онлайн, част от последователите не възприемат правилно информацията", казва д-р Добричков.

Младите хора обаче не само търсят съвети онлайн, но и имат ясно изразени предпочитания към начина, по който получават тази информация. Според данните близо 80% предпочитат кратки видеа (Reels/TikToks), близо 50% - подкасти, създадени от млади хора, а по-традиционните плакати и картички печелят доверието едва на 30,2%. Това показват данните от анкетно допитване на тема „Здравна грамотност" сред българските младежи, проведен от Бюрото за интеграция и социални иновации (БИСИ) и подкрепено от Асоциация за развитие на София.

„Моето лично впечатление е, че хората не слушат това, което казвам и не четат това, което пиша. Визуалните постове, които имат доста голяма информативна стойност, например нямат достатъчно гледаемост, няма достатъчно реакции, харесване и коментари и т.н. А качвайки селфи от операционната или пък вечерята ми - отдолу реакциите са много по-бурни и с много повече споделяния, много повече коментари спрямо нещо, което има реална информираност", казва д-р Добричков.

Всеки ден личните лекари се срещат със своите пациенти на терен.

„Аз като специалист-педиатър им казвам, доверявайте се на лекар, слушайте своя педиатър, слушайте свой лекар. Това, което той ви каже, може да четете, може да се информирате, но слушайте лекаря", съветва д-р Ива Станкова - Титуляр и ръководител на медицинската практика от общо практикуващи лекари

„Границата е в самите нас, в правилата, в закони, в това, което изграждаме като законодателна основа", казва д-р Станкова. „В България има медицина, в България има уникални лекари, уникални колеги. Не го казвам от любезност или от някаква друга гледна точка. Нека да защитим българския лекар, нека да защитим лекарската професия, професията на медицинския специалист, защото тя ще бъде вечна", казва д-р Станкова.