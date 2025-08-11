За да не се допусне гръцкият сценарий: Кръгла маса в София ще решава проблема с шарката по овцете

Над 13 000 животни са умъртвени у нас до момента заради шарката по дребните преживни животни. Браншът организира кръгла маса, за да не се допусне гръцкият сценарий.

Симеон Караколев, заместник-председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация: За овладяването мога да кажа, че все още имаме късмет, че болестта и разпространението ѝ се локализират в региона основно на Пловдив и няколко гранични общини, но това не бива да ни успокоява. Давам само паралел за сравнение - Гърция се бори със заболяването шарка от повече от една година и там са евтаназирани над 200 000 животни, като заболяването е разпространено вече в цяла Гърция. И точно за да не вървим по гръцки сценарий, в сряда инициираме кръгла маса в УНСС с учени, държавни експерти, специалисти, за да обсъдим всички възможни варианти за България. Защото вариантът да запазим овцете, колкото и да звучи добре, той толкова крие много опасности. Затова искаме да седнат на една маса абсолютно всички и ние инициираме като национално представителна организация тази кръгла маса, за да седнат абсолютно всички заинтересовани страни и да видим във всеки един вариант какви биха били последствията за България.