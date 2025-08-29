Урсули, каи и тем подобни природни злобни безумия, случайно да сте виждали на снимка поне децата в Газа, които умират от ГЛАД в 21-Ви век https://crimes.bg/analizi/ursuli-kai-i-tem-podobni-prirodni-zlobni-bezumiya-sluchayno-da-ste-vizhdali-na-snimka-pone-decata-v-gaza-koito-umirat-ot-glad-v-21-vi-vek/171207 Crimes.bg

Ех, Европо, ех стара лицемернице, как не ти трепна за хората, за децата в Газа, как не ти хрумна да наложиш санкции на нетаняху, или не ти стиска,а?

Урсули, каи и тем подобни природни злобни безумия, случайно да сте виждали на снимка поне децата в Газа, които умират от ГЛАД в 21-Ви век. Какви долни и мизерни душици храните, за да се правите, че не виждате този откровен геноцид. Тичате като въртоглави овце да се снимате с крадливото презобало зелено човече, а мълчите за нетаняховските убийства.

Европо, долна лицемернице, идва денят за разплата. Мълчанието е съучастие и също е престъпление

Цветеслава Гълъбова