Проф. Здравко Попов: Подписването на международен документ с резерви не е необичайна дипломатическа практика

България подкрепя общата посока на Дъблинската декларация за Украйна, но има резерви към част от формулировките в документа. Зад позицията на страната ни вероятно стоят различия относно териториалната цялост на Украйна и ролята на Съединените щати в бъдещите мирни преговори. Това коментира дипломатът и преподавател проф. Здравко Попов в предаването „Денят на живо".

По думите му подписването на международен документ с резерви не е необичайна дипломатическа практика. „Има ситуации, в които една страна подкрепя философията, духа и посоката на даден документ, но определени конкретни формулировки противоречат на нейни разбирания или интереси", обясни той.

Според проф. Попов възраженията на българското правителство вероятно са свързани с два основни въпроса - настояването за възстановяване на териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници и участието на европейските държави при определянето на условията за мир.

Дипломатът изрази мнение, че от гледна точка на политическия реализъм пълното възстановяване на украинския контрол върху окупираните територии изглежда трудно постижимо при настоящото развитие на войната. Той припомни концепцията за компромис от типа „територия срещу мир", свързвана с реалистичната школа в международните отношения. „Не е възможно да има европейска колективна сигурност, нито трайно решение на украинския проблем без Съединените американски щати", подчерта проф. Попов.

Според него в декларацията не е отчетена достатъчно ясно посредническата роля на Вашингтон. Като пример посочи отпадането на текст от предишен вариант на документа, свързан с преговорите в Абу Даби между Русия, Украйна и САЩ. По негово предположение именно запазването на водещата американска роля е сред причините премиерът Румен Радев да подкрепи декларацията с резерви.

Проф. Попов коментира и перспективата за среща между лидерите на САЩ, Русия и Китай. Според него подобен разговор едва ли би довел до незабавно разрешаване на конфликтите в Украйна и Близкия изток, но би могъл да очертае нова посока в международните отношения. „По-важното значение на тази среща не е толкова прякото разрешаване на всички конфликти, а възможността да се преосмисли бъдещият световен ред", заяви дипломатът.

По думите му трите държави все по-ясно се очертават като сили, които претендират за водещо участие в изграждането на нова международна рамка, включително при определянето на сферите на влияние.

Сред най-важните теми според него ще бъде и контролът върху ядрените оръжия. Попов припомни, че съществуващите механизми за ограничаване на ядрените арсенали са изградени основно около отношенията между Вашингтон и Москва, докато нарастващият потенциал на Китай налага нов подход. „В момента сме поставени пред възможността да се получи нова международна рамка, която да отговаря на актуалния свят, а не на един отминал свят", обобщи проф. Здравко Попов.

Нова Нюз, „Денят на живо"