АНАЛИЗИ

Проф. Асен Балтов: Моля не се подвеждайте!

https://crimes.bg/analizi/prof-asen-baltov-molya-ne-se-podvezhdayte/170897 Crimes.bg
Lacho
154
Проф. Асен Балтов: Моля не се подвеждайте!
Lacho
154

 Поредна фалшива реклама на лечено средство забърка името на известен български лекар - става дума за видео, което се разпространява в социалните мрежи, в което уж говори проф. д-р Асен Балтов, един от най-добрите ортопед-травматолози у нас, ръководител на отделение на травматология в Пирогов.

Вероятно този клип е генериран от изкуствен интелект с гласа и визията на проф. Балтов. В него "той говори" за "болката в долната част на гърба, която няма да изчезне сама" и апелира да се лекува поясъчната херния.

"За пореден път използват моето име (глас преправен чрез изкуствен интелект) за реклами на фалшиви продукти, които нямат никакви лечебни действия! Моля не се подвеждайте! Никога не съм рекламирал или предписвал такива продукти", коментира проф. Балтов пред "24 часа".

За съжаление, 62-ма изгледали клипа са го харесали и вероятно са се подвели.

Тагове:
Още от АНАЛИЗИ

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.