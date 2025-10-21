По-малко от три месеца до въвеждането на еврото в България. Какви са ефектите от единната валута в Австрия https://crimes.bg/analizi/po-malko-ot-tri-meseca-do-vavezhdaneto-na-evroto-v-balgariya-kakvi-sa-efektite-ot-edinnata-valuta-v-avstriya/175577 Crimes.bg

По-малко от 3 месеца до въвеждането на еврото в България, репортерът Нели Тодорова проверява какви са били ефектите от единната валута в Австрия.

Тя е сред първите държави от евросъюза, сменили местната си валута - още през 2002-ра. Каква инфлация отчита тогава статистиката и какво е поскъпването според хората? Променят ли се инвестициите в страната и остава ли носталгията по шилинга и до днес?

Преди почти четвърт век Австрия се отказва от шилинга. Влизането в Евросъюза, което включва и смяната на местната валута се случва след референдум. 64 процента от австрийците казват ДА. Отделно допитване само за еврото не е провеждано. А да се откажат от шилинга съвсем не е било лесно. Местните са силно обвързани с австрийската валута, която заради стабилността си, остава в историята с името алпийски долар.

Цяло едно поколение израства, плащайки с единната европейска валута. Въпреки това до ден-днешен има възрастни, които казват че предпочитат шилинга. Статистиката отчита 2 процента инфлация в първите години след въвеждането на еврото, но срещу това като че ли за винаги ще остане израза ОЙРО И С ТОЙРО - еврото ни е скъпо.