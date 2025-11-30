Николай Попов: Държавната агенция за пътна безопасност в момента е „абсолютно измислен, паразитен орган, който само харчи пари

Министерският съвет освободи Малина Крумова от поста председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата". Това стана два дни след смъртта на Мария и Тодор Пушкови и голямата им дъщеря, които загинаха, след като камион ги връхлетя от насрещното движение. През седмицата се състоя и поредното заседание по делото срещу шофьора на камиона, убил малката Сияна край Плевен. На заседанието стана ясно, че камионът не е бил задържан, а товарът му е бил разтоварен преди извършването на техническата експертиза.

Освобождаването на Малина Крумова от ръководния пост на държавната агенция той определи като „абсолютна димка". „Тя се готви да стане заместник-министър на иновациите и растежа. Мисля, че там би стояла доста по - добре. Просто тази катастрофа се използва, за да се случи това, за да ни се покаже, че има някаква промяна", заяви Николай Попов.

По думите му Държавната агенция за пътна безопасност в момента е „абсолютно измислен, паразитен орган, който само харчи пари". „За да има някакъв смисъл от тази агенция, трябва да я управлява човек, който е вътре в темата на пътната безопасност. Г-жа Крумова е отличен организатор, отличен специалист по усвояване на еврофондовете, отлично структурира агенцията, но с това нейните възможности да я развива се изчерпаха. В тази агенция в момента текат партийни назначения. Премиерът Росен Желязков назначи своя приятел Бойко Рановски за временно изпълняващ. За да си върши работата както трябва тази агенция, трябва да има човек, който е овластен от министър-председателя, който да изгони всички, които не си вършат работата. Никога няма да позволят да се направи такова нещо, защото всеки е човек, братовчед, член на партия и тези хора са защитени. В България не търсим човек за мястото, а място за човека", коментира Попов.

Той бе категоричен, че не желае да заема държавни постове и да влиза в политически партии. „Ако правя нещо, то ще бъде моето гражданско движение, зад което застават много хора, и сам ще правя това, което хората зад мен смятат за добре. Аз не смятам, че знам всичко, затова ще ползвам и експерти. Движението, което основавам, ще притиска политиците, но ще води и диалог с тях", заяви Николай Попов.

Той разказа, че организира безплатни обучения за млади шофьори на полигон, като прави това безвъзмездно със свои съмишленици. „Днес на нашето обучение беше Гроздан Караджов, който дойде без охрана, без телефон, без камера. Стиснахме си ръцете и се разбрахме, че 2026 г. той ще направи всичко възможно, за да започне процедура за строителство на полигон за безопасно шофиране, каквито виждаме в цяла Европа", заяви Попов.

БНТ, „Говори сега"