Контрера, ВМРО: Поредна жертва на циганската престъпност – пребит и ограбен шофьор на тир във Видинско

Ние предлагаме спешни мерки, иначе хората рано или късно ще вземат правосъдието в свои ръце!

Това написа в страницата си във Фейсбук зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера след поредния случай на брутално насилие на цигани. Този път в с. Медовница, Видинско.

Вместо да ги образоваме и интегрираме /според Националната стратегия/ ние ги гетоизирахме. Оставихме ги да си правят каквото си искат, да безчинстват и да им се разминава всеки зулум - голям или малък, анализира причините за безчинствата Контрера.

Нека припомним за последното жестоко циганско своеволие с вчерашна дата:

Цигани пребиха и ограбиха шофьор на тир във Видинско. Случаят е от 8 септември в с. Медовица. 62-годишният водач на камиона, бил пребит, ограбен и получил средна телесна повреда - счупен череп, увредени синуси, счупено ребро и пробит бял дроб. По медиите тук-там може да се прочете за инцидента, но не и какви са извършителите. Политкоректно се пропуска.

Пореден случай в безкрайната криминална хроника на циганската престъпност. Жителите на селото споделят, че напрежение има и често са обект на заплахи от развилнелите се цигани.

Ние от ВМРО за пореден път категорично заявяваме, че животът и здравето на българските граждани не бива да са предмет на дребни политически сметки, касаещи един удобен и послушен по време на избори етнос, гневи се зам.-председателят на ВМРО.

Той припомня, че именно ВМРО отдавна настоява за следните спешни мерки:

1. Засилване на полицейското присъствие в малките населени места.

2. Ангажиране чрез програми за временна трудова заетост на бивши служители от полицията и армията за опазване на обществения ред.

3. Възстановяване на доброволните отряди на граждани за оказване на помощ на органите на МВР.

4. Разширяване на обхвата на неизбежната отбраната.

5. Завишаване на наказанията за престъпления срещу възрастни, беззащитни хора и без пускане под гаранция за извършителите.

6. Бързо производство, на момента, от дежурни съдилища и въдворяване на извършителите на подобни престъпления в трудови лагери от закрит тип, където да изтърпяват наказанията си и да придобиват трудови навици.

7. Премахване на т.нар. малозначително престъпление, което на практика е отказ от правосъдие и възмездие.

А ето и кратък и неизчерпателен преглед на случаи на цигански безчинства само от последните години: Вероника Здравкова във В. Търново, убита от рецидивист, който беше излязъл от затвора няколко дни преди това - съден по бързото производство за убийство със споразумение с прокуратурата и пуснат преждевременно; Виктория Маринова в Русе, изнасилена и убита от циганин, който сключи споразумение с прокуратурата; 23-годишната жена изнасилена и ограбена от алжирец до Конната база в София; Изнасиленото и пребито непълнолетно момиче от с. Хайредин, община Козлодуй; Бившият учител по музика в Казанлъшко училище, който системно изнасилвал 13-годишната си дъщеря; Случаят с изнасиленото през 2018 г. момче в квартал „Секирово", град Раковски. Там непълнолетни цигани се гавриха, блудстваха и изнасилиха 12-годишно дете; Цигани пребиха две момчета в "Западен парк"-София, 2018 г.; 2019г. 7-годишно дете, брутално изнасилено и убито в сливенското село Сотиря, за което е обвинен 21-годишният Мартин Трифонов, който има и предишни сродни прояви и т.н. и т.н..

И... 2025 г. - цигани пребиха 70-годишен дядо, в кома е; Цигани пребиха жестоко полицай в Благоевград, вдигнаха въздушната линейка по спешност; В РУ - Бяла е образувано досъдебно производство за хулиганство след масово сбиване между два рода от ромски произход в село Дряновец."; "Бой между две фамилии в Ихтиман, млад мъж е ранен."; Двама мародери с каруца задигнаха товара от запалилите се цистерни край село Пясъчево и нападнаха полицаите, които ги преследваха. Стигна се до това криминалист да простреля със стоппатрон един от тях в крака, след като преди това бе произвел изстрел във въздуха. Наглата кражба станала вчера около 23 ч.. Двамата мъже от махалата в Гълъбово отишли с каруцата си и почнали да крадат товара на влаковите композиции."; фотографът Динко Георгиев от Генерал Тошево е убитият след направена съседска забележка...; Циганета на 12 и 14 години са били и унижавали в продължение на минути няколко българчета в центъра на Ботевград. Преди това същият „инцидент" е станал и на друго централно място в града, а оказа се, че подобна агресия е била проявявана и към други деца само преди 10 дни с участието на тези и други лица от цигански произход; С. Медовница, Видинско - трима цигани пребиват 60-годишен шофьор на тир, след като техният кон препречва пътя на камиона и бива прегазен.

И още. И още...

Усещането за безнаказаност кара хората да вземат правосъдието в свои ръце, завършва острата си позиция Карлос Контрера.

Ето и пълния текст на позицията на зам.-председателят на ВМРО:

Цигани пребиха и ограбиха шофьор на тир във Видинско. Случаят е от 8 септември в с. Медовица. 62-годишният И.И., водач на камиона, бил пребит и получил средна телесна повреда - счупен череп, увредени синуси, счупено ребро и пробит бял дроб. По медиите тук-там може да се прочете за инцидента, но не и какви са извършителите. Политкоректно се пропуска.

От пострадалия нападателите взели верижка от жълт метал, а от кабината на тира - телевизор, мобилен телефон, автомобилен ключ и дебитна карта. Стойността на отнетите вещи по първоначални данни е около 1000 лева.

Извършителите са установени - С.В. (20 г.) и И.И. (17 г.). Пълнолетният е задържан за 72 часа, а непълнолетният - за 48 часа.

Пореден случай в безкрайната криминална хроника на циганската престъпност. Жителите на селото споделят, че напрежение има и често са обект на заплахи от развилнелите се цигани.

Циганизацията на цели региони доведе до последователното им обезлюдяването. Хората бягат, изселват се, продават или изоставят имотите си, защото сигурност няма, държава, която да ги защити - няма. Неграмотността на групите, които се изхранват от социални помощи, ги превърна в фамилно-наследствено-потомствено безработни. Феноменът „деца раждат деца", както и бизнесът „раждане" в гетата, неграмотността и оскотяването направиха социално включване невъзможно и нежелано за много хора. Всичко това днес се връща като бумеранг срещу цялата държава. Все по-често ставаме свидетели как антисоциални младежи нападат, убиват и изнасилват - не само нашите дядовци и баби, но и онези хора, които живеят извън правилата на собственото им мини общество.

Кратък и неизчерпателен преглед на случаи:

- Вероника Здравкова във В. Търново, убита от рецидивист, който беше излязъл от затвора няколко дни преди това - съден по бързото производство за убийство със споразумение с прокуратурата и пуснат преждевременно;

- Виктория Маринова в Русе, изнасилена и убита от циганин, който сключи споразумение с прокуратурата;

- 23-годишната жена изнасилена и ограбена от алжирец до Конната база в София;

- Изнасиленото и пребито непълнолетно момиче от с. Хайредин, община Козлодуй;

- Бившият учител по музика в Казанлъшко училище, който системно изнасилвал 13-годишната си дъщеря;

- Случаят с изнасиленото през 2018 г. момче в квартал „Секирово", град Раковски. Там непълнолетни цигани се гавриха, блудстваха и изнасилиха 12-годишно дете;

- Цигани пребиха две момчета в "Западен парк"-София, 2018 г.

- 2019г. 7-годишно дете, брутално изнасилено и убито в сливенското село Сотиря, за което е обвинен 21-годишният Мартин Трифонов, който има и предишни сродни прояви и т.н. и т.н..

И... 2025 г. - цигани пребиха 70-годишен дядо, в кома е;

- Цигани пребиха жестоко полицай в Благоевград, вдигнаха въздушната линейка по спешност

- В РУ - Бяла е образувано досъдебно производство за хулиганство след масово сбиване между два рода от ромски произход в село Дряновец."; "Бой между две фамилии в Ихтиман, млад мъж е ранен."; Двама мародери с каруца задигнаха товара от запалилите се цистерни край село Пясъчево и нападнаха полицаите, които ги преследваха. Стигна се до това криминалист да простреля със стоппатрон един от тях в крака, след като преди това бе произвел изстрел във въздуха. Наглата кражба станала вчера около 23 ч.. Двамата мъже от махалата в Гълъбово отишли с каруцата си и почнали да крадат товара на влаковите композиции."; фотографът Динко Георгиев от Генерал Тошево е убитият след направена съседска забележка...

- Циганета на 12 и 14 години са били и унижавали в продължение на минути няколко българчета в центъра на Ботевград. Преди това същият „инцидент" е станал и на друго централно място в града, а оказа се, че подобна агресия е била проявявана и към други деца само преди 10 дни с участието на тези и други лица от цигански произход.

- С. Медовница, Видинско - трима цигани пребиват 60-годишен шофьор на тир, след като техният кон препречва пътя на камиона и бива прегазен.

Ние от ВМРО за пореден път категорично заявяваме, че животът и здравето на българските граждани не бива да са предмет на дребни политически сметки, касаещи един удобен и послушен по време на избори етнос. Те не трябва да бъдат и в угода на едни или други НПО, които се изхранват на гърба на чужди фондации и практикуват и насаждат агресивни антибългарски политики.

Вместо да ги образоваме и интегрираме/ според Националната стратегия/ ние ги гетоизирахме. Оставихме ги да си правят каквото си искат, да безчинстват и да им се разминава всеки зулум - голям или малък.

Нужно е:

1. Засилване на полицейското присъствие в малките населени места.

2. Ангажиране чрез програми за временна трудова заетост на бивши служители от полицията и армията за опазване на обществения ред.

3. Възстановяване на доброволните отряди на граждани за оказване на помощ на органите на МВР.

4. Разширяване на обхвата на неизбежната отбраната.

5. Завишаване на наказанията за престъпления срещу възрастни, беззащитни хора и без пускане под гаранция за извършителите.

6. Бързо производство, на момента, от дежурни съдилища и въдворяване на извършителите на подобни престъпления в трудови лагери от закрит тип, където да изтърпяват наказанията си и да придобиват трудови навици.

7. Премахване на т.нар. малозначително престъпление, което на практика е отказ от правосъдие и възмездие.

Има и още.

Ако тези мерки не бъдат взети, на българския народ не му остава нищо друго освен да се организира сам за защита на живота, имота и самочувствието си.

Проблемът е в това, че години наред цигански босове са оставяни да действат необезпокоявано. Те се възползват от политическия чадър, даван им от партии, за които купуват гласове на избори. Отделно в махалите държавата я няма. Там действат съвсем други правила, които открито противоречат на законите и добрите нрави, установени като принцип на държавността.

Усещането за безнаказаност кара хората да вземат правосъдието в свои ръце. Капсулирането в циганските махали води до престъпност.

ВМРО - Българско национално движение