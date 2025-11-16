Инж. Илиян Терзиев: Българите инвестират в имоти и това безспорно влияе на цената

Еврото не е причина имотите да поскъпват. Не виждам каква би била причината да подскочат цените в евро на строителния продукт. Това каза председателят на Камарата на строителите инж. Илиян Терзиев в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Той отбеляза, че строителният бранш изпълнява между 12 и 14% от БВП. Между 8100 и 8200 фирми в България осигуряват работни места на около 220 000 души. Посъветва преди да се обърнат към строителна фирма, потребителите първо да проверят информацията за нея в регистъра на Камарата на строителите, за да се избегнат измами и нелоялни отношения.

По думите му българите инвестират в имоти и това безспорно влияе на цената, защото търсенето определя предлагането. "Всяка една цена има параметри. Има някои неща, които касаят проектирането, много важна и себестойността на строителството. Но една голяма част от стойността на строителството е цената на земята или цената на обезщетението, което се получава, което в някои квартали в София надхвърля 50%. Търсенето и предлагането са коректив на дадена продукция, от там - и на цената. А цената има параметри - много важна е себестойността на строителството и цената на земята. Понякога сериозна част са таксите за държавата - за ток, вода, канал и път," каза той.

Себестойността на строителството достига до 45% от крайната цена на имота, като останалата част включва цената на земята и другите разходи. Председателят на КСБ подчерта, че българинът обича да притежава имот и всеки баща иска да осигури дом за детето си, което поддържа активността на бранша.

Строителният сектор в България се сблъсква с недостиг на квалифицирана работна ръка, което води до внос на работници от чужбина. "Нашият бранш върви към внос на работна ръка - например от Виетнам. Преди време направихме форум във Франкфурт да говорим с български строители там, да се върнат у нас," разказа Терзиев.

Заплащането в бранша е конкурентно, заяви председателят на КСБ. Младият инженер от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата, а управителите на обекти получават значително по-високи възнаграждения. "Един обект струва около 4 милиона лева, не може да плащаш на ръководителя му малко пари," обясни той.

Терзиев посочи като добър пример колаборацията между държавата и строителния бранш в Турция за изграждане на социални и общински жилища. Според него България може да черпи опит от тази практика за решаване на жилищните проблеми на гражданите.

БНТ, „Денят започва с Георги Любенов"