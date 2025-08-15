Доц. Иво Инджов: България се превърна в държава на изтеклите мандати

Има напрежение по оста между "Дондуков" 1 и 2. Става дума за невъзможност да бъдат назначени титуляри за някои ведомства поради несъгласие на президента с дадени кандидатури. Топката е в полето на правителството. След като намекват витиевато, че президентът не желае да даде зелена светлина на определени кандидатури, трябва да кажат кои са тези кандидатури и едва тогава да атакуват президента, който има законоустановено право да не ги приема.

Този коментар направи пред БНР доц. Иво Инджов, преподавател по журналистика.

През последните 3-4 години има маса позиции в публични органи с изтекъл мандат, които не се сменят, защото не може да се сформира мнозинство в парламента и ако премиерът твърди, че се нарушава конституционният баланс, какво да кажем за това, че България се превърна в държава на изтеклите мандати с активното съдействие на депутатите, попита той.

Има доза популизъм в поведението на президента, отчита Инджов. По думите му, ако гласуваните от парламента кандидатури са донякъде предрешени, то и назначенията на президента в регулаторните органи са до голяма степен непрозрачни.

Дискусиите за заместник-омбудсман според преподавателя са "параван зад намерението коя фигура ще пасне най-добре" в сценарий или план за потенциален служебен премиер. Доц. Инджов нарече процеса "един от пороците на промяната на Конституцията", извършена от сглобката и анализира съчетаването му с "политическите калинки".

Пеевски демонстрира ново начало в българския политически популизъм, не базиран на идеологии и програма, а "див популизъм", смята Иво Инджов.

"Всеядността, която не се базира на ясна политическа програма, рано или късно ще се спука като балон."

bnr.bg