Демографското стареене е характерно за всички развити общества

Демографското стареене означава, че се увеличава броят на възрастните хора в структурата на населението и относително намаляват младите хора. Демографското остаряване се дължи на това, че сме постигнали добро ниво на биологичното стареене - свързано е с дълголетието и с това, че очакваната продължителност на живота расте. Това каза демографът доц. Стоянка Черкезова в предаването „Денят започва в неделя" по БНТ.

Това е характерно за всички развити общества. Демографското остаряване на нацията е много по-различно от биологичното, макар че двата процеса са свързани, обясни тя.

Изследванията показват, че когато човек е оптимист, рискът от сърдечносъдови заболявания намалява с 35% и с 14% от настъпване на обща смърт.

"Когато човек е удовлетворен от живота в по-продължителен период, с 8% се намалява рискът от смъртност. Когато човек има цел в живота, намалява рискът от когнитивни нарушения и настъпване на деменция с 28% в по-късна възраст. Тези хора са предпазени от настъпване на инсулт, на сърдечносъдови заболявания и от депресия."

Молекулярният биолог д-р Любомир Балабански има множество разработки за процесите на остаряването. Той обясни, че добрите гени, здравословните хранителни и двигателни навици са ключът към дълголетието. "Всеки от нас носи генома си, в който се крият протективни варианти и рискови фактори. Установено е научно, че калорийната рестрикция е ключов фактор за увеличаване на продължителността на живота в редица моделни организми - от прости едноклетъчни до комплексни бозайници. Доказано е, че когато един организъм приема по-малко калории, той живее по-дълго", обясни д-р Балабански.

БНТ, „Денят започва в неделя"