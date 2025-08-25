Д-р Рада Прокопова: Възрастните хора по адаптационна възможност са равни на малките деца

Този преходен сезон е голям проблем за хората с високо кръвно, но и за здравите също. Това каза д-р Рада Прокопова - началник Отделение по кардиология в болница „Св. Анна” в София, в предаването „Събуди се” по Нова телевизия.

Студените нощи и сутрини и високите температури през деня поставят организма в изключително сериозен стрес.

„Сутрин, когато излизаме за работа, нашите съдове са в едно състояние. Температурата е ниска, съдовете са се свили, потоотделянето е малко, кръвното налягане е стабилно, но в 14:00-15:00 часа температурата става 30 градуса и тогава организмът не може лесно да се адаптира. С възрастта хомеостазата и възможностите за адаптация на организма намаляват. При диабетиците и възрастните хора още повече намаляват. Възрастните хора по адаптационна възможност са равни на малките деца, т.е. много ниска адаптация към околната среда. Тогава следва разширяване на съдовете и падане на кръвното налягане, което може да доведе до сериозни проблеми”, каза д-р Прокопова.

Тя препоръчва хората със сърдечно съдови заболявания, както и възрастните, да пият вода на всеки кръгъл час. „Обезводняването е най-сериозният проблем при хората, приемащи лекарства за кръвно. То е еквивалент на шок. Тогава нашите адаптационни механизми свиват съдовете, за да осигурят някакъв кръвоток в жизненоважните органи, и кръвното налягане може да се покачи екстремно”, обясни тя.

Храненето трябва да е на малки порции и редовно – желателно е четири пъти дневно. „Не съветвам болен човек да приема много горещи или много студени храни, защото те също променят хомеостазата на организма и постигнатото равновесие. Храната да е по малко, нискокалорична, да няма голям прием на високовъглехидратни и високомастни храни, защото те изискват огромно количество енергия за тяхната обработка. Съветът ми е да се наблегне повече на зеленчуците и плодовете“, препоръча д-р Прокопова.

Овладяването на хипертонията е много трудно при хората, които приемат алкохол, добави тя.