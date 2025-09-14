Татяна Титянова убита пред очите на 3-месечното си бебе

Една от най-красивите говорителки на телевизията Татяна Титянова щеше да навърши 65 години на 14 септември 2025 г., ако не бе загинала при мистериозни обстоятелства. Близките й и до днес категорично не приемат версията „самоубийство“. Те са убедени, че нечия злонамерена ръка е сложила край на живота й. А може би злонамерените ръце са били няколко, колкото и поръчителите – хора, които нескрито я мразят, без да им е направила нищо. Уважават я всички – от зрителите пред малкия екран до големците от червената управляваща шайка през далечната 1988г.

На пръв поглед животът й върви по мед и масло – Татяна е щастливо омъжена, майка на две прекрасни момичета, има успешна кариера като говорител в единствената телевизия, освен това е и талантлива художничка, която подготвя поредната си изложба – този път посветена на Съветската армия, а лично Добри Джуров е оценил подобаващо творбите й. Титянова обожава да рисува. Завършила е като второ висше – Художествената академия в София под ръководството на проф. Светлин Русев.

По ирония на съдбата на 14 септември 1988 г. тя навършва 28 години, а само десет дни след това, на 24-и, е убита или самоубита - неща, които следствие и прокуратура разясняват с години, без да се стигне до краен резултат.

„В момента в цялата БНТ няма нито един кадър с моята сестра! Чудя се защо е така и стигам до логичния отговор: защото тя трябваше да изчезне, да се изпари, да се забрави. БНТ отбелязват своята60-годишнина, снимат предавания, правят се интервюта с кого ли не, но нито дума за Танчето. Дори и да искат да го направят, няма как да го сторят. Няма нито един кадър с нея!

Така е било наредено отгоре още след трагедията. Това „отгоре“ е много високо ниво, толкова високо ниво, че и в днешно време, а минаха доста години от убийството, никой не смее да каже истината.

Татяна говореше няколко езика. Почна работа като екскурзовод едва ли не като дете. Когато се яви на конкурса за говорителки, се съревноваваше със 700 жени, от които избраха 6 дами. Сред тях бе сестричката ми. Сама успяваше във всичко. Безкрайно даровит и упорит човек. От избраните 6 жени трябваше да отсеят две – Танчето беше избрана. Всички бяха красиви, интелигентни, истински професионалистки. Но тя ги превъзхождаше“, споделя журналистката Антоанета Титянова, сестра на убитата говорителка. Тя е категорична, че краен резултат по делото няма да има, макар че са разпитани хиляди свидетели и са направени поне 100 експертизи, като всяка следваща премахвала предхождащата я. Истината се знаела от първия ден, но никой не смеел да я изрече гласно и до днес.

Освен един човек, който скоро починал, но Антоанета не смятала да му вдига костите и да споменава името му. Само намеква, че първата буква била С, втората В. Човекът бил на толкова високо ниво в телевизията майка, че можел да замазва всичко. Разбира се, имал ръководна длъжност и в ДС.

10 години след трагедията човекът влязъл в живота на фамилия Титянови. Постепенно сестрата научавала различни страховити неща. Едно от тях било, че Татяна не е убита пред блока си в столичния квартал „Дианабад“, а в съвсем друг квартал. Още по-шокиращо било, че по време на убийството присъствало и 3-месечното бебе на говорителката.

Младата майка била изчакана от „едни хора“ в 1 часа през нощта да накърми бебето, а след това била изкарана от апартамента. В 5 сутринта, вече умъртвена, й върнали и проснали пред жилищната сграда като спящо тяло. После се почнало тропане по вратите, хлопане, разместване на мебели. Апартаментът се напълнил с хора, които оставили новороденото да спи. А то спяло толкова дълбоко, че никакъв шум не могъл да го събуди. В 7 сутринта пристигнали редовите полицаи и започнали със събирането на показания и изследвания.

До бебето лежала 6-годишната му кака

„И тогава са дошли всякакви полицаи у нас. Аз бях в родилото, дни преди трагедията бях родила второто си дете. Тогава хората от високото ниво пуснаха слуха, че сестра ми е била любовница на Владко Живков, синът на Тодор Живков. В ония години това беше страшно. Обикновените хора се страхува да бъдат свидетели, да се намесят в процес, който не се знае колко време ще продължи и дали ще свърши. Никой не искаше да се разправя с овластените комунисти. Татяна дори не познаваше Владимир Живков. Но тази клюка – че е негова метреса, бе разпространена нарочно, за да уплаши хората и те да не свидетелстват, за да се потулят следите.

Първото следствие не отразяваше правилно показанията. Ако някой все пак свидетелстваше и кажеше, че е имало синини по тялото, в протоколите се отразяваше, че са я видели, че изглеждала добре.

Някои четяха показанията си и не можеха да повярват на написаното, което надмина един дебел том. Над 100 души си завериха показанията нотариално, казвайки, че нямат общо със записаното от следователите.

Татяна е била бита, ръгана с нож. Имало е хора, които са се опитали да й помогнат, но тя им е казвала: „Стойте настрана! Колкото сте по-далеч, толкова по-добре за вас!“.

Проблемът започна преди да роди, през лятото на 1988 г. Тя пращаше колети на съпруга си в Сирия. Негова роднина носеше консерви, стегнати с лейкопласт. Танчето е искала да ги пренареди, но от една кутия изпаднали долари. Това явно е било канал за износ на пари към Близкия изток. Съпругът й по онова време отговаряше за паспорти и за задграничните пътувания с рейсове за Реза, Сирия. Явно това я е направило „опасен свидетел на политическия и наркобизнес“, според италианеца Франческо Грация, който твърди, че притежава запис от случилото се на касета. Сестра ми категорично не искаше да се занимава с валута и явно това я е направило опасна. Трябвало е да бъде ликвидирана“, убедена е Антоанета Титянова.

Според нея тогава като цяло времената били смутни. Имало и други „геройски загинали българи“, но никой не смеел да гъкне срещу управляващите власти, нито да рови за истината, още по-малко да се бори за справедлив процес. Тогава нямало и съд в Страсбург, в който гражданите да си търсят правата. Историите бързо и лесно приключвали в следователските чекмеджета. Любопитно е, че следовател по делото е Бойко Рашков. Той от първия ден уверено заявява, че се касае за самоубийство, и неглижира десетките свидетелства за обратното.

Родствениците на Татяна Титянова днес споделят, че тя сякаш предусещала смъртта си. Два-три дни преди трагедията е споменала в телефонен разговор с адвокат Силва Китанова: „Те са тук, те искат да ме довършат“. Споделяла опасенията и със свои колежки от телевизията, и с близки на семейството.

„Вероятно истината за смъртта на сестра ми никога няма да излезе наяве. Потулена е дълбоко. Оттогава са минали близо 40 години, свидетелите си отиват по биологични причини един след друг. Тъжното е, че искат да заличат Татяна и от историята на телевизията, все едно никога не я е имало. Дори и мъртва, тя им пречи“, въздъхва Антоанета Титянова.

