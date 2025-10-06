Здравко от Биг Брадър в пост във Facebook е предупредил за апокалипсиса на морето https://crimes.bg/analizi/zdravko-ot-big-bradar-v-post-vav-facebook-e-predupredil-za-apokalipsisa-na-moreto/174270 Crimes.bg

„За пореден път имаме жертви, изразявам моите най-искрени съболезнования. Това е моделът, който видяхме през 2023 г. При силно вълнение реките не могат да се оттичат. Има ситуации, в които се затваря пътят между Приморско и Созопол при река Ропотамо“.

Това каза в предаването „120 минути“ Здравко Василев, общественик и бизнесмен. Преди дни в пост в социалните мрежи той предупреждава за предстоящото бедствие.

„Всички ние, които през годините сме гледали какво се случва, носим вина“, посочи още той.

Имало ли е тук някога затрупана река или не? Имало ли е строежи, които са пренебрегнали и зарили коритото на тази река?

Природата ни дава сигнали, ако се беше обърнало внимание преди 2 години, можеше да се извършат мероприятия да не се стигне до това. Ако това се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да бъдат десетки. Вълната е била много по-силна от тази през 2023 г.“, коментира Василев.

По думите му по самото корито на реката нищо не се е извършило, възстановени са били само мостови съоръжения.

„Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река“, каза още Здравко Василев.

Той коментира още, че е време за мораториум срещу строителството по Черноморието, защото случващото се е недопустимо.