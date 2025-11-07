Веселин Вълчев - дипломат: Победата на Мамдани оказва влияние както върху демократите, така и върху републиканците https://crimes.bg/analizi/veselin-valchev-diplomat-pobedata-na-mamdani-okazva-vliyanie-kakto-varhu-demokratite-taka-i-varhu-republikancite/176820 Crimes.bg

34-годишният Зохран Кваме Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, което предизвика международен интерес.

Според дипломатът Веселин Вълчев, бивш генерален консул в Лос Анджелис, изборът на Мамдани трябва да се разглежда в две плоскости: влиянието на младото ляво крило на Демократическата партия и семейното възпитание, наследено от баща му, последовател на Крума.

„Зохран Мамдани не се появява от нищото - зад него стоят младото ляво крило на Демократическата партия и семейното му възпитание", заяви Вълчев в студиото на „Денят на живо".

Мамдани е част от т. нар. прогресистко крило на Демократическата партия, което включва млади политици като Бърни Сандърс и Александра Оказио-Кортес. Сред основните му обещания са: Безплатен транспорт в града; Безплатни детски ясли и предучилищно образование; Замразяване на наемите в общинските жилища;Подкрепа за имигрантите

Тези мерки са част от неговата визия за „Ню Йорк като град на имиграцията" и за по-социално ориентирано управление.

Победата на Мамдани оказва влияние както върху демократите, така и върху републиканците. Според Вълчев, тя дава нов импулс на Демократическата партия след загубите в някои щати и може да бъде пример за други градове.

„Това е избор, който символизира възхода на младото прогресивно поколение и начина, по който новите идеи могат да променят политическата динамика в големите американски градове", каза Вълчев.

По думите му републиканците, включително президентът Доналд Тръмп, се притесняват от потенциалния „ефект на Мамдани" и вече обсъждат намаляване на федералното финансиране за Ню Йорк.