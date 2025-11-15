Ваня Григорова: Бюджетът е маскиран като ляв и социален, той не е такъв

Бюджетът за 2026 г. е маскиран като ляв и социален, той не е такъв. Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Ваня Григорова - независим общински съветник в Столичния общински съвет.

"Всъщност най-големият ръст на разходите е в частта въоръжаване, отбрана. Направих си един опит, в мотивите към бюджета потърсих по думи: думата "отбрана" се среща 70 пъти, "образование" - 41 пъти, а "здравеопазване" - 13. Дори това може да ви покаже кой е приоритетът на този бюджет за 2026 г."

"Аз се чувствам заплашена изключително много от олигархията и от едни политически елити, които от десетилетия вече прокарват законодателство и бюджет в интерес на високодоходните групи и на едрия капитал. Винаги ни пускат някакви плашила, от които ние трябва да се пазим от Русия, сега трябва да направим един инструмент SAFE европейски, по който забележете ние взимаме кредити, за да купуваме въоръжение от САЩ, които ще връщаме с лихва. Предлагам на ПП-ДБ, БСП ако щете, ДПС да бъдат малко по-честни с българските граждани и да казват какъв е бюджета наистина."

Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България

"Той е специлист, може и да е така, аз се съмнявам, че въз основа на такива качества - като неутралност и обективност биват избирани хора за подобни места. Хората на подобни места обичайно са послушковци, които са лоялни към някои и ще изпълнят поръчката, такава каквато им бъде дадена."

Относно поскъпването и разширяването на синя и зелена София от януари, независимия общински съветник заяви:

"Имаше два доклада - единият беше на "Спаси София", другият беше на кмета Васил Терзиев, те след това се обединиха двата доклада. Тоест виждаме как ПП-ДБ и ГЕРБ по същество нямат никаква разлика в икономическата политика, те нямат никакъв свян да бръкнат в джоба на обикновения човек. Центърът вече е затворен дори за преминаване с автомобил от по-бедните слоеве на софиянци. Говорим за нискоемисионната зона. Въпросът не е дали е много или е малко, въпросът е, че политиката е сгрешена.

Въпросът е, че ние свикнахме да продаваме публичните пространства макар и краткосрочно. Някой спомня ли си въобще за това, че улиците в центъра на София трябва да са за придвижване - и на автомобили, и на пешеходци. Те в момента са за паркиране.

Когато минете покрай Народния театър може да видите как от двете страни има паркирани коли, много трудно преминава кола по тази улица, то вече не е улица, то е паркинг. Зоните се въведоха преди години, за да се съберат пари за изграждане на паркинги. Паркинги не се изграждат. Защо? И тук ще прехвърля малко, ще направя малко мост между местната политика и националния бюджет. Не се изграждат паркинги, защото, уважаеми съграждани, парите в ЦГМ не потъват. Те просто отиват за обезпечаване дейността на градския транспорт.

Въпросът е защо е необходимо парите от паркиране да отиват за градския транспорт. Защото общината никога не иска толкова от държавния бюджет, колкото е нужно, за да може да работи градският транспорт. А защо? Защото до скоро кмет беше госпожа Фандъкова. Е, как госпожа Фандъкова от ГЕРБ да настоява пред ГЕРБ да вземе повече пари от държавния бюджет? Ами, това създава дискомфорт. И за съжаление това го виждаме да продължава и сега.

Виждаме, че представители на БСП, като господин Таков да речем, който е председател на комисия по транспорт, отказваше през последните няколко месеца да поиска от държавния бюджет достатъчно средства за градския транспорт. Защо? Защото БСП също е в правителството. И не е много изгодно да създаваш такъв натиск срещу правителството. За съжаление и кметът Терзиев показа, че е доста безпомощен. И той дори не си поиска средствата, които трябва да си поиска."

Григорова подчерта, че "въпросът не е в това да просиш, а да си извоюваш" и прогнозира, че през пролетта е възможно да има социално недоволство.

"Защото Терзиев е този, който трябва да пази интересите на града. Откъде другаде ще ги вземем тези средства? Всъщност, огромната част от бюджета на София идва през държавния бюджет. Разбира се, това са държавно делегирани дейности. Но това, което казва той, е отказ от управление. И тогава нека не се чуди, ако през пролетта има недоволство, защото работещите в София ще поискат по-високи заплати. И от една страна имаме правителството, което дори не казва колко средства ще даде за градския транспорт. От другата страна - имаме един безпомощен кмет на столицата, който не иска да иска пари за функционирането на такава ключова система. И аз съм категорична, че да, той носи своята отговорност господин Терзиев, но всъщност той го прави от безпомощност и от незнание. Докато от страна на правителството е съвсем целенасочено, за да се стигне до блокаж. За да се стигне до напрежение през следващата година. И това е изключително нечестна игра на гърба на работещите."