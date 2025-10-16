Страхът не смразява кръвта, а само носа: Учени откриха странна човешка реакция на стрес

Оказва се, че когато изпитваме силен стрес или страх, носът ни изстива осезаемо – буквално. Това установи ново изследване на Университета в Съсекс.

Екипът от британски учени открил, че температурата на носа спада с между 3 и 6 градуса по Целзий, когато човек е под напрежение. Промяната е толкова отчетлива, че може да бъде засечена с термовизионна камера, пише The Independent.

Как протича експериментът

В изследването участвали 29 доброволци. Първо те били изложени на дразнещ бял шум през слушалки, а след това им било дадено предизвикателство – да подготвят за три минути кратко представяне на тема „работата на мечтите им“. Докато участниците говорели, членове на комисията ги наблюдавали мълчаливо, без никаква реакция – ситуация, която повишава стреса и тревожността.

През това време учените наблюдавали лицата им с термокамери и измервали промените в кръвния поток. Резултатът бил ясен: при всички участници температурата на върха на носа се понижила значително, докато другите части на лицето останали почти без промяна.

Защо точно носът?

Според авторите, ефектът се дължи на естествената реакция на тялото към заплаха. Когато сме под стрес, нервната система пренасочва кръвния поток към жизненоважни органи и очите – основният сетивен инструмент при приматите – за да се подобри концентрацията и реакцията към опасност.

Това обаче намалява притока на кръв към други части на лицето, включително носа, който буквално „изстива“.

Биологичен термометър за стрес

Изследователите посочват, че това „охлаждане на носа“ може да се превърне в нов неинвазивен начин за измерване на стреса в реално време – както при хора, така и при животни.

„Това е еволюционен механизъм, споделян от всички примати, който може да се използва за наблюдение на емоционалното състояние, без да е нужно директно взаимодействие,“ обясняват авторите.



Следващия път, когато усетите, че носът ви е студен – може би просто сте под напрежение, а не е от климатика.

Източник: The Independent / University of Sussex, превод: GlasNews