Шефът на СДВР: Провокаторите бяха следени още от КПП-тата, полицията беше на място

Депутатите изслушват главния комисар на СДВР Любомир Николов в Народното събрание за реакцията на полицията на многохилядния протест в София.

„Още в началото на подготовката на масовото мероприятие колегите бяха инструктирани да съблюдават всяко едно действие на лица - провокатори и агресори, които ще опитат да предизвикат органите на полицията да влязат в конфронтация с тях“, разясни Николов.

Той обясни, че на инструктажа е разпоредил на около 170 оперативни работници да съблюдават изкъсо действията на лицата, които предварително са извели като евентуални провокатори. „На КПП-тата изведохме такива лица, същите бяха наблюдавани постоянно от нашите служители. В последствие - след започване на нерегламентираното шествие, същите бяха проследени до мястото, където започна ескалацията на напрежението“, каза главният комисар.

Любомир Николов разкри, че ескалацията на напрежението е започнала пред централата на ул. „Врабча“ след многократни предупреждения от страна на ръководителя на терен г-н Георгиев. Въпросният е предупредил организаторите, че подобно шествие ще предизвика грубо нарушение на обществения ред. „В тази връзка - не отговаря на истината твърдението, че полицейските служители не са били на място и не са били необходимия брой, който да отвърне на евентуална агресия“, категорично заяви Николов.

По думите му сградата на централата на „ДПС–Ново начало“ е била охранявана с един взвод високооборудвани полицейски служители от специализирани полицейски сили. „Шествието, съпроводено от наши полицейски служители беше неотлъчно следено. При ескалация на напрежението бусовете бяха разположение на бул. „Дондуков“ и не бяха включени в самата охрана на агресиралото шествие, поради което не бяха сложени решетки, тъй като те не участваха в самото отблъскване на противообществените прояви“, коментира той.

